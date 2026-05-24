Sumi\'de Askeri Tatbikat ve Dron Önlemleri

UKRAYNA-Rusya sınır hattına 20 kilometre mesafedeki Sumi'de konuşlu askeri üslerdeki yoğun tatbikatlar ve kamikaze dronlara karşı alınan 40 kilometrelik 'tel' önlemi görüntülendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında, bir grup gazeteci, ülkenin doğusunda savaşın en sıcak noktalarından biri olan Sumi kentindeki 21'inci Mekanize Tugayı'nı ziyaret etti. Sınır hattına 20 kilometre mesafedeki Sumi bölgesinde konuşlu askeri birliklerin eğitim üslerinde düzenlenen program kapsamında, askerlere teorik bilgilerin yanı sıra yoğun saha tatbikatları yaptırılıyor. Eğitimlerin ana omurgasını, yakın muharebe taktikleri, meskun mahal operasyonları, ilk yardım ve cephe hattında tahliye prosedürleri oluşturuyor. Son dönemdeki çatışma dinamikleri göz önünde bulundurularak, eğitim müfredatına insansız hava araçları (İHA) kullanımı ve elektronik harp sistemlerine karşı korunma yöntemleri de eklendi. Askerler, özellikle keşif ve gözetleme yapan dronları tespit etme, kamufle olma ve sinyal karıştırıcı sistemlerin aktif kullanımı konusunda uygulamalı eğitimden geçiriliyor. Cepheye gönderilecek personelin, güncel saha tecrübelerine sahip eğitmenler tarafından en zorlu senaryolara karşı hazırlandığı bildirildi.

'SESSİZ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN, HER GÜN SALDIRI VAR'

Sumi Bölgesi Askeri İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Volodymyr Babych, şehrin girişinde bulunan Asker Bayrak Anıtı önünde yaptığı açıklamada; anıtta, Sumi bölgesinde bugüne kadar savaşmış ve halen cephede olan Ukrayna birliklerinin bayraklarının yer aldığını belirtti. Babych, en yakın zamanda dostlarının da desteğiyle birlikte Ukrayna' da, kanla kavrulduğunu vurguladığı bu topraklarda sonunda barışın hakim olmasını umut ettiğini dile getirdi.

Bölgedeki durumun dışarıdan sakin görünmesine rağmen hayati tehlikenin sürdüğünü ifade eden Babych, yakın zamanda bir cenaze törenine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve naaşın zarar gördüğünü aktardı. Babych, Sumi bölgesinin sessiz sakin gibi görünmesine karşın arka planda her gün böyle saldırılar olduğunu ve bugün de 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Savaşın bilançosuna dair veriler paylaşan Babych, bugüne kadar Sumi'de çoğunluğu sivil altyapı ve konutlardan oluşan yaklaşık 17 bin noktanın zarar gördüğünü, ayrıca 2026 yılında bölgede aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 72 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

DRONLARA KARŞI 40 KİLOMETRELİK 'TEL' ÖNLEMİ

Cephe hattına askeri teçhizat sevkiyatının yapıldığı ve sivillerin tahliye edildiği stratejik yol da basın mensupları tarafından görüntülendi. Rus kamikaze dronlarının saldırılarını engellemek amacıyla yolun 40 kilometrelik bölümünün özel tellerle örüldüğü görüldü.

Volodymyr Babych, söz konusu korumalı bölgede elektronik harp ve fiziki engeller sayesinde ayda ortalama 150 ila 300 dronun düşürülerek etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi.