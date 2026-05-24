Sumi'de Askeri Tatbikat ve Dron Önlemleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sumi'de Askeri Tatbikat ve Dron Önlemleri

Sumi\'de Askeri Tatbikat ve Dron Önlemleri
24.05.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Sumi kentinde yoğun askeri tatbikatlar ve kamikaze dronlarına karşı 40 km'lik tel önlemi.

UKRAYNA-Rusya sınır hattına 20 kilometre mesafedeki Sumi'de konuşlu askeri üslerdeki yoğun tatbikatlar ve kamikaze dronlara karşı alınan 40 kilometrelik 'tel' önlemi görüntülendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen basın gezisi kapsamında, bir grup gazeteci, ülkenin doğusunda savaşın en sıcak noktalarından biri olan Sumi kentindeki 21'inci Mekanize Tugayı'nı ziyaret etti. Sınır hattına 20 kilometre mesafedeki Sumi bölgesinde konuşlu askeri birliklerin eğitim üslerinde düzenlenen program kapsamında, askerlere teorik bilgilerin yanı sıra yoğun saha tatbikatları yaptırılıyor. Eğitimlerin ana omurgasını, yakın muharebe taktikleri, meskun mahal operasyonları, ilk yardım ve cephe hattında tahliye prosedürleri oluşturuyor. Son dönemdeki çatışma dinamikleri göz önünde bulundurularak, eğitim müfredatına insansız hava araçları (İHA) kullanımı ve elektronik harp sistemlerine karşı korunma yöntemleri de eklendi. Askerler, özellikle keşif ve gözetleme yapan dronları tespit etme, kamufle olma ve sinyal karıştırıcı sistemlerin aktif kullanımı konusunda uygulamalı eğitimden geçiriliyor. Cepheye gönderilecek personelin, güncel saha tecrübelerine sahip eğitmenler tarafından en zorlu senaryolara karşı hazırlandığı bildirildi.

'SESSİZ GÖRÜNDÜĞÜNE BAKMAYIN, HER GÜN SALDIRI VAR'

Sumi Bölgesi Askeri İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Volodymyr Babych, şehrin girişinde bulunan Asker Bayrak Anıtı önünde yaptığı açıklamada; anıtta, Sumi bölgesinde bugüne kadar savaşmış ve halen cephede olan Ukrayna birliklerinin bayraklarının yer aldığını belirtti. Babych, en yakın zamanda dostlarının da desteğiyle birlikte Ukrayna' da, kanla kavrulduğunu vurguladığı bu topraklarda sonunda barışın hakim olmasını umut ettiğini dile getirdi.

Bölgedeki durumun dışarıdan sakin görünmesine rağmen hayati tehlikenin sürdüğünü ifade eden Babych, yakın zamanda bir cenaze törenine düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve naaşın zarar gördüğünü aktardı. Babych, Sumi bölgesinin sessiz sakin gibi görünmesine karşın arka planda her gün böyle saldırılar olduğunu ve bugün de 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Savaşın bilançosuna dair veriler paylaşan Babych, bugüne kadar Sumi'de çoğunluğu sivil altyapı ve konutlardan oluşan yaklaşık 17 bin noktanın zarar gördüğünü, ayrıca 2026 yılında bölgede aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 72 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini bildirdi.

DRONLARA KARŞI 40 KİLOMETRELİK 'TEL' ÖNLEMİ

Cephe hattına askeri teçhizat sevkiyatının yapıldığı ve sivillerin tahliye edildiği stratejik yol da basın mensupları tarafından görüntülendi. Rus kamikaze dronlarının saldırılarını engellemek amacıyla yolun 40 kilometrelik bölümünün özel tellerle örüldüğü görüldü.

Volodymyr Babych, söz konusu korumalı bölgede elektronik harp ve fiziki engeller sayesinde ayda ortalama 150 ila 300 dronun düşürülerek etkisiz hale getirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sumi'de Askeri Tatbikat ve Dron Önlemleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı Kıbrıs’ta havalimanında şok olay: Bagajdan 4 insan embriyosu çıktı

00:11
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, CHP PM toplantısına başkanlık etti
23:36
Türkiye’den transfer yapacak mı Acun Ilıcalı’dan zafer sonrası ilk açıklama
Türkiye'den transfer yapacak mı? Acun Ilıcalı'dan zafer sonrası ilk açıklama
23:32
Netanyahu’da ’anlaşma’ paniği: Koalisyon ortaklarını ’acil’ toplantıya çağırdı
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı
23:25
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
Trump tarihi ilan etti: İran ile anlaşma yakında duyurulacak, Hürmüz Boğazı açılıyor
22:46
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
Erbil’de İranlı muhaliflerin üssüne roketli saldırı
22:10
Siyaseti bırakan Meral Akşener’den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
Siyaseti bırakan Meral Akşener'den uzun süre sonra ilk fotoğraf: Yeni imajı dikkat çekti
21:59
Gülistan Doku soruşturmasında ABD’de gözaltına alınan Umut Altaş’ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 00:31:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Sumi'de Askeri Tatbikat ve Dron Önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.