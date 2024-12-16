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Sumozade Robotics Dünya Şampiyonu Oldu

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Türk takımı, Tokyo'da düzenlenen otonom sumo robot yarışmasında birinci olarak şampiyon oldu.

16.12.2024 14:18
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- Sumozade Robotics Türk takımı, otonom sumo robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu

TOKYO - Sumozade Robotics Türk takımı Japonya'da düzenlenen otonom sumo robot yarışmasında birinci olarak dünya şampiyonu oldu.

Türkiye, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen otonom sumo robot yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Sumozade Robotics Türk takımı, "Senju" isimli robot ile 15 farklı ülkeden toplam 293 takımın katılımıyla düzenlenen yarışmada finale yükselerek, ev sahibi Japonya ile eşleşti. Finalde Japonya'yı 2-1 mağlup eden Sumozade Robotics Türk takımı dünya şampiyonu oldu.

"Türkiye'yi hem Avrupa'da hem Japonya'da gururlandırmak büyük bir onur"

Sumozade Robotics'in kaptanı Emre Tarhana maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu zafer bizim için çok özel. Avrupa'da elde ettiğimiz başarıdan sonra, Japonya'daki zorlu rakiplerimizi yenerek dünya şampiyonu olmak, emeğimizin ve azmimizin ödülü. Türkiye'yi hem Avrupa'da hem Japonya'da gururlandırmak, birinci olup ülkemizin bayrağını açmak bizim için büyük bir onur ve kazandığımız bu başarıdaki tüm üretilen devre kartları, mekanik üretimler, hesaplamalar yani tüm tasarım ve üretim projesinin tamamıyla kendimiz tarafından ortaya çıkarılması, üretilmesi ayrıca gurur sebebi" dedi.

Dünyanın en köklü robotik yarışmaları arasında yer alıyor

Japonya'daki otonom sumo robot yarışması, 1980'li yıllardan bu yana düzenlenirken, robotik yarışmalarının en eski ve en köklü etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu yarışma, her yıl katılımcıların robot mühendisliklerini, yapay zeka yeteneklerini ve stratejik düşünme becerilerini en üst düzeye çıkarmalarını gerektiriyor. Robotların sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda gelişmiş yazılım algoritmaları ve sensör teknolojileriyle tasarlandığı bu yarışma, mühendislik alanında çok ileri düzeyde bir yarışma olarak biliniyor.

Avrupa'daki en büyük yarışmada birinci olmuşlardı

Emre Tarhana, Batuhan Bozok Kurt, Umut Meriç, Mesut Yılmaz ve Burak Kara'dan oluşan Sumozade robot takımı Kasım ayında Avrupa'daki en büyük yarışmada birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmıştı.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Japonya, Güncel, Tokyo, Dünya, Spor, Son Dakika

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