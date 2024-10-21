Suna Kan Keman Günleri Başladı - Son Dakika
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Suna Kan Keman Günleri Başladı

Çankaya Belediyesi, keman virtüözü Suna Kan adına düzenlenen Keman Günleri etkinliğinin açılış konserine ev sahipliği yaptı. Konserde ADK-DER Oda Orkestrası Mozart'ın eserlerini seslendirdi. Etkinlikler, keman ve piyano resitalleri ile devam edecek.

21.10.2024 11:26  Güncelleme: 12:44
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(ANKARA)- Çankaya Belediyesi, keman virtüözü Suna Kan, adına düzenlenen 'Keman Günleri' etkinliğinin açılış konserine ev sahipliği yaptı. Ankara Devlet Konservatuarlar Derneği ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı iş birliği ile düzenlenen 'Suna Kan Keman Günleri'nin açılış konseri, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi, keman virtüözü Suna Kan, adına düzenlenen Keman Günleri açılış konserine ev sahipliği yaptı. Harika Çocuk Yasası ile Türk Müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan keman virtüözü Suna Kan adına düzenlenen açılış konserinde şef Burak Tüzün'ün yönettiği ADK-DER Oda Orkestrası Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Küçük Bir Gece' müziğini yorumladı. Genç keman sanatçısı Ece Namlı da Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' keman konçertosunu seslendirdi.

Suna Kan Keman Günleri keman ve piyano resitalleri ile devam edecek. İlk resital 24 Ekim Çarşamba günü Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirilecek. Suna Kan adına düzenlenen Birinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ikincisi Bulgar Zornitsa Ilarıonova sahne alırken kendisine piyanist Cana Gürmen eşlik edecek.

Suna Kan Keman Günlerinin kapanış konseri ise yine Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. 26 Ekim Cuma günü gerçekleşecek kapanış konserinde İkinci Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması birincisi genç keman sanatçısı Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan ile resital sunacak.

Kaynak: ANKA

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