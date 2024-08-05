SunExpress, Beyrut seferlerini askıya alma kararını 12 Ağustos'a uzattı

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Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan seferlerini askıya alma kararını güvenlik nedeniyle 12 Ağustos'a uzattı.

Edinilen bilgiye göre, İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırılar ve İran'la yaşanan gerilim nedeniyle bu ülkeye yapılan uçak seferlerindeki aksamalar devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıların ardından bazı firmalar uçuşlarını günlük olarak iptal etti, bazı hava yolları şirketleri ise uçuşlarını askıya aldı.

Bu kapsamda, SunExpress, daha önce aldığı, Beyrut'a yapacağı tüm seferleri güvenlik nedeniyle 5 Ağustos'a kadar askıya alma kararının süresini 12 Ağustos olarak uzattı.

Öte yandan THY, Pegasus ve AJet Beyrut seferlerini gündüz saatlerinde icra ediyor.