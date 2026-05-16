SunExpress Uçağına Bomba İhbari - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SunExpress Uçağına Bomba İhbari

SunExpress Uçağına Bomba İhbari
16.05.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SunExpress’in Bristol-Antalya uçağı, asılsız bomba ihbarı nedeniyle Londra'ya acil iniş yaptı.

SunExpress Havayolları'nın Bristol-Antalya seferini yapan uçağında bomba ihbarı yapıldı. Uçak, kalkıştan kısa süre sonra yapılan ihbar nedeniyle Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş yaptı. Yapılan aramaların ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Bristol-Antalya seferini gerçekleştirmek üzere dün saat 18.40'ta Bristol Havalimanı'ndan kalkış yapan SunExpress Havayolları'nın XQ-585 sefer sayılı uçağına bomba ihbarı yapıldı. Kalkıştan kısa süre sonra yapılan ihbar nedeniyle uçağın Londra Stansted Havalimanı'na acil iniş yapmasına karar verildi. Pist ve apronda alınan güvenlik önlemlerinin ardından uçak, havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı. Bomba ihbarı nedeniyle TC-SRG kuyruk tescilli uçakta güvenlik prosedürleri uygulandı. Uçağın kabin ve kargo bölümünde yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel SunExpress Uçağına Bomba İhbari - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:00:46. #7.12#
SON DAKİKA: SunExpress Uçağına Bomba İhbari - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.