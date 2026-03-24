Üye Girişi
Son Dakika Logo

SUNGUR Füze Sistemi Başarılı Test Geçirdi

24.03.2026 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, başarılı bir test atışı gerçekleştirdi. ROKETSAN'ın resmi sanal medya hesabı üzerinden faaliyetin görüntülerine yer verilerek, "Hava savunmadaki keskin gözümüz: SUNGUR. Yüksek manevra ve üstün hedef tespit kabiliyetiyle SUNGUR, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde hedefi bir kez daha tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, gökyüzündeki hakimiyetimizi pekiştirmeye devam ediyoruz" denildi.

'GÖK VATAN'I MİLLİ TEKNOLOJİMİZLE KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Seri üretimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Alçak irtifa hava savunma sistemimiz SUNGUR, başarıyla tamamlanan atışlı test faaliyetiyle hava savunmadaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Gök Vatan'ı milli teknolojimizle korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Roketsan, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:55:56. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.