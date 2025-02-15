Sungurlu Belediyesi 165 Milyon Lira Borcu Ödendi

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Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediyenin biriken 165 milyon lira borcunu ödediklerini bildirdi.

Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu Belediyesinde yıllardır borç biriktiğini ifade etti.

Seçim döneminde belediyenin borçlarını ödeme sözü verdiğini aktaran Dere, şunları kaydetti:

"Yıllardır birikmiş olan 165 milyon liralık SGK borcumuzu, vergi borçlarımızı ve Belediyemizden emekli olan personelimizin kıdem tazminatlarının tamamını bugün itibarıyla ödemiş bulunuyoruz. Söz verdiğimiz gibi görev sürecimizin 10. ayında belediyemizi ciddi borç yükünden kurtarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sungurlu'muza hayırlı olsun. Allah'ın izniyle 2025 Sungurlu'nun yılı olacak."