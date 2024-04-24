Sungurlu'da 6 çift, akılda kalıcı olduğu için 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırdı - Son Dakika
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Sungurlu'da 6 çift, akılda kalıcı olduğu için 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırdı

Sungurlu\'da 6 çift, akılda kalıcı olduğu için 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırdı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, özel bir tarihte evlenmek isteyen 6 çift, Sungurlu Belediyesine başvurarak 24.04.2024 tarihine nikah kıyılmasını istedi. Belediye tarafından evlenmelerine izin verilen çiftler, bugün nikah salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Çiftlerden Songül Karabağırlı ve Hacı Kendircioğlu, nikah tarihini unutulmayacak bir gün olduğu için belirlediklerini ifade etti. İsa Yüceldil ile hayatını birleştiren Melike Genç ise özel bir günde evlendikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

24.04.2024 16:04
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 çift, akılda kalıcı olduğu gerekçesiyle 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırmayı tercih etti.

İlçede, özel bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Sungurlu Belediyesine başvurarak, 24.04.2024 tarihine nikah kıyılmasını istediklerini ilettiler.

Sungurlu Belediyesince evlenmelerine mani görülmeyen 6 çift, bugün belediyenin nikah salonunda düzenlenen törenle evlendi.

Songül Karabağırlı ve Hacı Kendircioğlu çiftinin nikahı da belediye görevlilerince kıyıldı.

Songül Karabağırlı, AA muhabirine, 24.04.2024 tarihini unutulmayacak bir gün olduğu için nikah tarihi olarak belirlediklerini söyledi.

Hacı Kendircioğlu ise özel bir günde nikah kıydırmak istediklerini belirterek, mutlu bir ömür geçirmeyi temenni etti.

Bugünkü törenle İsa Yüceldil ile hayatını birleştiren Melike Genç ise özel bir günde evlendikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını anlattı.

Kaynak: AA

Sungurlu, Çorum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sungurlu'da 6 çift, akılda kalıcı olduğu için 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sungurlu'da 6 çift, akılda kalıcı olduğu için 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırdı - Son Dakika
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