Sungurlu\'da 6 çift, akılda kalıcı olduğu için 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırdı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 çift, akılda kalıcı olduğu gerekçesiyle 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırmayı tercih etti.

İlçede, özel bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Sungurlu Belediyesine başvurarak, 24.04.2024 tarihine nikah kıyılmasını istediklerini ilettiler.

Sungurlu Belediyesince evlenmelerine mani görülmeyen 6 çift, bugün belediyenin nikah salonunda düzenlenen törenle evlendi.

Songül Karabağırlı ve Hacı Kendircioğlu çiftinin nikahı da belediye görevlilerince kıyıldı.

Songül Karabağırlı, AA muhabirine, 24.04.2024 tarihini unutulmayacak bir gün olduğu için nikah tarihi olarak belirlediklerini söyledi.

Hacı Kendircioğlu ise özel bir günde nikah kıydırmak istediklerini belirterek, mutlu bir ömür geçirmeyi temenni etti.

Bugünkü törenle İsa Yüceldil ile hayatını birleştiren Melike Genç ise özel bir günde evlendikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını anlattı.