Sungurlu\'da 77 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastanede

07.05.2026 14:19
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda kalan 77 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Sungurlu ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, dün sabah karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Öğrencilerden 35'i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Diğer öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayın nedeninin belirlenebilmesi için kapsamlı inceleme başlatıldığı belirtildi. Yurtta yemeklerden ve sudan alınan numuneler, analiz için Çorum İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

