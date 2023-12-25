Sungurlu\'da evinde düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde düşerek yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre 7 Aralık'ta Balkaya köyünde evinde düşerek yaralanan 82 yaşındaki Aliye Gözalan, yakınları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Gözalan'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.