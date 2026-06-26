Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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Sungurlu'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı

Sungurlu\'da Halk Ekmek Fabrikası Açıldı
26.06.2026 09:27
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Çorum'da Sungurlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Fabrikası, törenle hizmete açıldı.

Çorum'da Sungurlu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Fabrikası, törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu tarafından dua edildi, daha sonra kurdele kesilerek Şehit Süleyman Özmen Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi.

Katılımcılar, tesisi gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açılış törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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