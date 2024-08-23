Sungurlu\'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Metan Gazından Etkilenen İşçiler Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında metan gazından etkilenen 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Sungurlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Hacı G. ve Yakup V, Akçay Mahallesi'nde kanalizasyon çalışması yaptıkları sırada metan gazından etkilendi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Baygın halde foseptik çukurundan çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçiler, hastanedeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan işçilerin durumun iyi olduğu öğrenildi.
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