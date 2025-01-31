Sungurlu'da Soğuk Hava Etkileri

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkilerde ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçede soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk yüzünden park ve caddelerdeki çeşmelerin muslukları buz tuttu.

Yoğun sisin de etkili olduğu ilçede soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.