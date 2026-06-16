Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Zafer Kaynarca idaresindeki 06 DU 1738 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolu Kırankışla köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kaynarca'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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