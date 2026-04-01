Sungurlu'da Türkiye Sevinci

Çorum'un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova- Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.
Sungurlu Belediyesince karşılaşma için Atatürk Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla A Milli Futbol Takımı'na destek verdi.
Karşılaşmanın Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanmasıyla vatandaşlar sevinç yaşadı.
