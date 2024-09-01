Sülümenli'de Sünnet Düğününde Ateş Açılması Sonucu Çocuk Yaralandı

Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralandı.
Beldedeki düğün salonunda E.K. (7) için sünnet düğünü düzenlendi.
Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırmada E.K'nin, H.B.Ö'nin (36) rastgele havaya ateş etmesiyle yaralandığı tespit edildi.
Yaralı çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.B.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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