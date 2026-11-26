İstanbul'da faaliyet gösteren bir işletmenin kahve sunumu görenleri şaşkına çevirdi. Kahveyi alışılmış fincanlar yerine serum torbasıyla servis eden işletmenin bu tercihi tartışma yarattı.

SERUM TORBASIYLA KAHVE SUNUMU TEPKİ ÇEKTİ

Dikkat çekmek amacıyla tercih edildiği düşünülen sıra dışı sunum, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti. Görüntüleri değerlendiren kullanıcılar, kahvenin serum torbasıyla servis edilmesini gereksiz ve abartılı bulduklarını belirterek işletmeyi eleştirdi.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

İşletmenin sıra dışı sunumuna tepki gösteren kullanıcıların yaptığı yorumlardan bazıları şöyle: