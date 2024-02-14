Amerikan-Arap Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi (ADC), Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı "Super Bowl"un yayınlandığı CBS kanalında, İsrail hükümetinin sponsorluğunda yayınlanan reklamlara ilişkin bilgilendirme yapılmamasını, binlerce kişinin şikayet ettiğini belirtti.
ADC yöneticisi Abed Ayoub, sosyal medya platformu X'ten, Super Bowl'da İsrail hükümetinin ödediği ifade edilen ve CBS'te yayına giren reklamlara ilişkin paylaşım yaptı.
On binden fazla kişinin Federal İletişim Komisyonuna (FCC) söz konusu reklamlara ilişkin şikayet oluşturduğunu aktaran Ayoub, CBS kanalının, tüm platformlarda izleyicilerine gerekli bilgilendirmeyi yapmayarak FCC'nin kurallarını ihlal ettiğini ifade etti.
Ayoub, "Bu, yalnızca yayıncılık standartlarının bütünlüğünü baltalamıyor, aynı zamanda reklamın kaynağıyla ilgili gerekli bağlamı vermeyerek halkın yanlış bilgilenmesine yol açıyor." ifadesini kullandı.
FCC'nin, kanalı ve NFL'yi sorumlu tutması gerektiğini belirten Ayoub, "ABD halkının, İsrail dahil olmak üzere yabancı ülkelerin medyamızda etkisini bilmeye ve bundan haberdar olmaya hakkı var." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan, ADC'nin sitesinde, bilgilendirme yapılmadan yayınlanan reklamın şikayet edilmesi için bir portal oluşturuldu.
FCC'nin sponsorlu reklamlara ilişkin kuralları, söz konusu reklamları yayınlayan kanalın, yayın esnasında reklamın sponsorlu olduğunu belirtmesini ve sponsora ilişkin detaylar hakkında bilgi vermesini gerektiriyor.
Son Dakika › Güncel › Super Bowl'da İsrail sponsorluğundaki reklamların bilgilendirme yapılmadan yayınlanması tepki çekti - Son Dakika
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