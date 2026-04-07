Spor Yorumcularından Süper Lig Analizi: Şampiyonluk, Penaltı Tartışmaları ve Trabzonspor'un Yükselişi

Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan'ın moderatörlüğünde düzenlenen programda, spor yorumcuları Süper Lig'in güncel konularını masaya yatırdı. Gürcan Bilgiç, şampiyonluk yarışında dengeleri Osimhen'in sakatlığının bozduğunu belirterek, Galatasaray'ın üçüncü olma riskine dikkat çekti ve ligin kararının 26 Nisan'daki derbide verileceğini söyledi. Bülent Timurlenk ise kilit oyuncuların önemini vurgulayarak, Galatasaray'ın İzmir'de puan alması gerektiğini ifade etti.

Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Trabzon'da kaybetmesiyle şampiyonluk kartlarının yeniden dağıtıldığını, ancak avantajın hâlâ Galatasaray'da olduğunu belirtti. Ömer Üründül de avantajın Galatasaray'ın elinde bulunduğunu, yarınki maçın kritik önem taşıdığını ekledi. Icardi'nin durumu tartışılırken, Gürcan Bilgiç santrfor takımı olduğu için Icardi'den vazgeçilmeyeceğini, Bülent Timurlenk ise İzmir'de oynamaması gerektiğini savundu.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki penaltı kararı da gündeme geldi. Gürcan Bilgiç, pozisyonun net penaltı olduğunu ve VAR'ın devreye girmemesine şaşırdığını söyledi. Levent Tüzemen, eski hakemlerin eleştirilerini sorgularken, Ömer Üründül futbol iklimimizdeki olumsuzluğa dikkat çekti ve hakemin topa teması görmediğini iddia etti.

Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesi de değerlendirildi. Gürcan Bilgiç, mütevazı kadro ve iyi kaleci-santrfor kombinasyonunun başarıyı getirdiğini belirtti. Bülent Timurlenk, Fatih Tekke'nin takımı iyi çalıştırdığını ve fizik hazırlığın önemini vurguladı. Levent Tüzemen, Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında olmasını Galatasaray ve Fenerbahçe'nin zafiyetlerine bağlarken, Ömer Üründül taraftar desteğinin ve Onuachu'nun performansının etkili olduğunu söyledi.