Süper Lig Güvenliği İçin Yeni Önlemler - Son Dakika
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Süper Lig Güvenliği İçin Yeni Önlemler

Süper Lig Güvenliği İçin Yeni Önlemler
24.07.2026 01:41
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İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026-2027 sezonunda spor güvenliği için valilerin başkanlığında toplanacak.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026-2027 sezonunda Süper Lig müsabakaları öncesinde İl Spor Güvenlik Kurullarının valilerin başkanlığında toplanacağını belirterek, "Protokol tribünleri, kuralların ihlal edildiği değil spor ahlakının, sağduyunun ve örnek davranışın sergilendiği alanlar olmalıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, 2026-2027 sezonu öncesinde alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve spor müsabakalarının huzur ortamında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

İL SPOR GÜVENLİK KURULLARINA VALİLER BAŞKANLIK EDECEK

Spor güvenliğinde önleyici tedbirleri esas aldıklarını belirten Çiftçi, risklerin önceden tespit edilerek muhtemel krizlerin gerçekleşmeden engellenmesini amaçladıklarını söyledi.

Çiftçi, "İl Spor Güvenlik Kurullarımız, Süper Lig müsabakalarında doğrudan valilerimizin başkanlığında toplanacaktır. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirleri görevlendiriyoruz. Bu sezon 127 müsabaka güvenlik amirimiz görev yapacaktır" diye konuştu.

Risk analizlerinin sahadaki gelişmeler esas alınarak hazırlanması gerektiğini kaydeden Çiftçi, riskli karşılaşmalardaki gelişmelerin illere tahsis edilen 582 yaka kamerasıyla takip edileceğini bildirdi. Çiftçi, stadyumların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve kamera izleme merkezleri üzerinden anlık olarak izleneceğini belirtti.

"PROTOKOL TRİBÜNLERİ ÖRNEK DAVRANIŞIN SERGİLENDİĞİ ALANLAR OLMALI"

Taraftarların ve yöneticilerin spor salonları ile stadyumlara Passolig ve e-biletle girmesini istediklerini ifade eden Çiftçi, kuralların spor alanına giren herkes için geçerli olması gerektiğini vurguladı.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Protokol tribünündeki nizam ve kurallar da sporda huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında büyük önem taşıyor. Protokol tribünleri, kuralların ihlal edildiği alanlar değil; spor ahlakının, sağduyunun ve örnek davranışın sergilendiği alanlar olmalıdır."

5 BİN 832 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Çiftçi, 2025-2026 sezonunda düzenlenen 118 bin 172 spor müsabakasına 21 milyon 234 bin 207 kişinin katıldığını açıkladı. Müsabakaların güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 1 milyon 277 bin polis ile 335 bin özel güvenlik görevlisinin görevlendirildiğini belirten Çiftçi, 548 müsabakada 5 bin 832 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldığını bildirdi.

Spor alanlarında kanunların tavizsiz uygulanmasını istediklerini belirten Çiftçi, "Şiddete, hakarete, kamu malına zarar vermeye ve sporun huzurunu bozmaya çalışanlara karşı 6222 sayılı Kanun'un adli ve idari hükümleri kararlılıkla hayata geçirilmelidir" dedi.

Kaynak: ANKA

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