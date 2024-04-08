Süper Lig kulüpleri, TFF\'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza topluyor

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik'' sözleriyle TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı. Bu karar sonrası, Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi geldi.
Seçimin temmuz ayına kalmasını istemeyen kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki ofisinde bir araya kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor. Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.
Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulu'nun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor. Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.
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