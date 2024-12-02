Süpermarkete Giren Ayı İğneyle Uyutuldu

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Japonya'nın kuzeydoğusundaki süpermarkete girip şarküteri reyonunda iki gün kalan ayı, kurulan tuzağa düşerek iğneyle uyutuldu.

Devlet televizyonu NHK'nin yerel emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bir ayı, 30 Kasım sabahı Akita eyaletindeki süpermarkete girdi.

Ayının sabah saatlerinde çalışanlar marketi açmaya hazırlanırken içeri girdiği ve 47 yaşındaki erkek personele saldırdığı ancak çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Personelin acilen boşalttığı market, müşteri girişine kapatıldı.

Şarküteri reyonuna girerek rafları kıran ve etleri yiyen ayının yerinin tespiti için kameralı dron kullanan ekipler başarısız oldu. Emniyet güçleri, ayıyı yakalamak amacıyla mağazanın çeşitli bölgelerine sensörlü tuzak kutular yerleştirdi ve yem olarak bal, elma ve ekmek bıraktı.

Ayının bu sabah yerel saatle 04.00 sularında arka taraftaki depo bölümünde tuzağa düştüğü belirlendi.

Tuzağın bulunduğu noktaya sevk edilen polisler, yerel saatle 13.30 sularında kafes içindeki ayıyı mağazadan çıkardı.

Mağazadan çıkarılan ayının iğneyle uyutulduğu bildirildi.

Süpermarket, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Akita eyaletinin başkentindeki Tsuçizaki İstasyonu'na bir kilometre mesafede bulunuyor.