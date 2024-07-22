İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada altyapı çalışmalarındaki ihmaller ortaya çıktı - Son Dakika
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada altyapı çalışmalarındaki ihmaller ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada, yapılan altyapı çalışmalarındaki ihmaller şüpheli ifadelerine yansıdı. İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda, zanlıların verdiği ifadelerde ölümü getiren ihmaller ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 13:25
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, bölgede yapılan altyapı çalışmalarındaki ihmaller şüpheli ifadelerine yansıdı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

İZSU, Gdz Elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 35 şüpheliden 14'ünün tutuklandığı olayda zanlıların emniyette verdikleri ifadeler ve hazırlanan fezlekede, ölümü getiren ihmaller dikkati çekti.

Fezlekede, güvenlik kamerası incelemesi sonucu olay yerinde 4 Ocak 2024'te İZSU ile çalışan mühendislik firmasından görevlilerin mazgalları inşa ettikleri, 9 Ocak'ta da mazgaldan duman yükseldiği şikayetleri sonrası Gdz Elektrik görevlilerinin çalışma yaptığının görüldüğü belirtildi.

Bu iki çalışmayı yapan ekipte yer alan şüpheliler de ifadelerinde kablonun yüzeye yakın olduğunu, koruyucu borusunun kesik olduğunu gördüklerini, elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini ifade etti.

Mazgalın yapım işini üstlenen mühendislik firmasında inşaat mühendisi olan D.K, işi tamamlamaları sonrası kendilerine bir şikayet gelmediğini, mazgalın yerinin İZSU tarafından belirlendiğini, bu süreçte elektrik kablolarına zarar vermediklerini savundu.

D.K. polis ekiplerinin yönelttiği "Mazgalın döşenmesi esnasında kablonun yüzeye yakınlığı ile ilgili herhangi bir tespitiniz oldu mu?" sorusuna ise "Mazgalın döşenmesi esnasında kablonun yüzeye yakınlığını fark ettim ancak uzmanlık alanıma girmediği ve problem olduğunu anlamadığım için bir bildirimde bulunmadım. Izgara içerisinden geçen kablo hatlarına kesinlikle zarar verilmeden ızgaralama işlemi yapıldı." yanıtını verdi.

"Betonları şantiyeye geri getirdik"

Mazgal yapımında çalışan ekiptekilerden Z.T. ise kepçe operatörü olarak çalıştığını, kazı çalışması yaparken bölgede elektrik hattı fark etmeleri üzerine çalışmayı durdurduklarını, İZSU ile telefon görüşmesi sonrası kepçeyi durdurup kürek yardımıyla çalışılması talimatı verildiğini söyledi.

Zemine yakın kablolar görüldükten sonra Gdz Elektrik'e haber verilip verilmediğini bilmediğini ve o gece kepçenin ışıklarıyla arkadaşının çalıştığını anlatan Z.T. savunmasına şöyle devam etti:

"Mazgal yapım işi esnasında genel olarak mazgalın altına 50 cm bağlantı betonu konulur ancak çalışma yaptığımız yerde yeterli alan olmadığı için bu çalışmada bu betonları koymadık ve getirmiş olduğumuz betonları şantiyeye geri getirdik. Betonun konulup konulmaması konusunda karar İZSU'nundur ancak çalışma yaptığımız saat gece geç saat olduğu için İZSU ile görüşme yapılmadı. Şirket yetkilisi, yeterli alan olmadığı için 300'lük plastik borunun kesilerek mazgalın altına yerleştirilip beton atılması talimatını verdi. B.S. bu talimata uygun olarak boruyu kesti ve mazgal altına yerleştirerek beton attı ve üstüne mazgal yerleştirdi."

Şüpheli B.S. de 4 Ocak'ta olay yerinde kanal çalışmasını yaptıklarını vurgulayarak, işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.

Gdz Elektrik'te arıza onarım ustası olarak çalışan M.T. ise 9 Ocak günü gelen ihbar nedeniyle olay yerine gittiklerini ve duman çıkan yeri tespit ederek enerjisini kestiklerini, tamiratı yaptıklarını ve kontrollerde bir arıza tespit etmediklerini söyledi.

Gdz Elektrik'te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A. da mazgalın yanındaki kaldırımdan duman geldiğini öğrenmesi üzerine gittiğini belirterek, kabloya ulaşana kadar kazma işlemi yaptıklarını aktardı.

F.A. savunmasını şöyle sürdürdü:

"Kabloya ulaşınca kablonun dış koruyucu borudan çıkık olduğunu ve kabloda izole yanığı olduğunu, borunun içerisinde su olduğunu gördüm. Orada bizim dışımızda mazgalı döşerken büyük ihtimal kabloyu yana çektikleri için bu koruyucu borunun zarar görmüş olduğunu anladım. Tamir ettikten sonra kaçak olmadığını tespit ettik. Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arıza gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar."

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Konak, İzmir, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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