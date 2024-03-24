Şüpheli Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Gözaltı

İnegöl Belediyesi Arıcılık ve Bal Üretimine Yeni Bir Dönem Başlatıyor

İnegöl Belediyesi, arıcılık ve bal üretimini geliştirmek için Bursa ve İlçeleri Bal Üreticileri Birliği ve Uludağ Üniversitesi Arıcılık Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi ile protokol imzaladı. İnegöl'e özgü Karaçalı balının coğrafi işaretinin alınması için çalışmalar yapılacak.