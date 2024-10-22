Suphi Tekniker için anma töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suphi Tekniker için anma töreni

Suphi Tekniker için Harbiye'de düzenlenen törene sanatçılar ve ailesi katıldı, anılarını paylaştı.

22.10.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatro ve sinema oyuncusu Suphi Tekniker için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Sanatçının ailesi ve dostlarının hazır bulunduğu törenin sunuculuğunu oyuncu Sevinç Erbulak yaptı.

Törene katılan sanatçının kardeşi Orhan Tekniker, büyük bir ustayı kaybettiklerini dile getirerek, "Böyle bir günde konuşmak çok zor. O iyi bir baba, ataydı. Üzerimizde çok emeği vardı. Onun hakkını ödemek gerçekten de çok zor. Bizim için bundan sonra onun olmadığı bir hayatta yaşamak hiç kolay olmayacak. Duygularımızı ifade etmekte zorlanıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Sanatçı Uğurtan Atakan, Tekniker'in, tiyatro ve sinemanın simge oyuncularından birisi olduğunu vurgulayarak, "Onun 'Darülbedayi' isimli bir kitabı vardı. Bu çok kıymetli bir eser ve şu anda baskısı yok. Bugünden itibaren basılması için ne gerekiyorsa yapacağım. Suphi, hep güler yüzlü ve sevecendi. Onu daima güzel bir şekilde hatırlayacağız." şeklinde konuştu.

"Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı"

Sanatçı Mehmet Esatoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Ben 1974'te bu tiyatro sahnesine çıktığımda, bir ustam, 'Tiyatronun sahipleri vardır.' dedi. Suphi Tekniker de tiyatronun sahiplerinden birisiydi. Onlar, tiyatro için kavga ederler, dövüşürler, savaş verirler. En iyisini yapmak için emek sarf ederler. Suphi Tekniker, tiyatronun çalışanı değil, bir parçasıydı. Kendisini rahmetle anıyorum."

Sanatçı Bora Ayanoğlu da Suphi Tekniker'le çok güzel vakitler geçirdiklerini vurgulayarak, "Anılarla dolu bir hayatımız var. Birbirimiz için çok kıymetliydik. Onun benim kalbimde çok ayrı bir yeri oldu, olmaya da devam edecek. Benim, kadroya geçmemi o sağlamıştır. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağım. Nur içinde yat. Seni seviyoruz. Allah taksiratını affetsin." dedi.

Sanatçı Fatih Mühürdar ise Tekniker ile 20 senelik dostlukları olduğuna işaret ederek, "Onunla her buluştuğumuzda, bizi geçmişte bir yolculuğa çıkartıyordu. Bizim için gerçekten de büyük bir isimdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Seni seviyoruz Suphi Ağabey." ifadelerini kullandı.

Sanat yönetmeni Türkan Kafadar, büyük bir ustayı uğurladıklarını dile getirerek, "Onun en büyük derdi 'Tiyatroya, sinemaya nasıl daha çok hizmet veririm?' diye düşünmekti. Hep bunun kaygısını duydu. Kendisini rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Suphi Tekniker, öğle vaktini müteakip, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kaynak: AA

Suphi Tekniker, Kültür Sanat, Sinema, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suphi Tekniker için anma töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
13:27 Teröristbaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da yapılacak Teröristbaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da yapılacak
11:38 Bahçeli: Öcalan’ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis’te konuşsun Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
00:08 Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı Anayasa açıklamasıyla tepki çeken Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu geri adım attı
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
23:00 Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi Baba ve kardeşini bıçaklayıp evi ateşe verdi
22:48 Beşiktaş, Yunus Akgün’ü TFF’ye şikayet edecek Beşiktaş, Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek
22:38 Xabi Alonso’dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar Xabi Alonso'dan geleceğiyle ilgili herkesi şaşırtan karar
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
22:08 ’Mezar taşımı yaptırmayın’ mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber 'Mezar taşımı yaptırmayın' mesajından sonra sırra kadem basan gençten kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 16:21:12. #1.12#
SON DAKİKA: Suphi Tekniker için anma töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.