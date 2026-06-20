Süpürge ile Uzlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süpürge ile Uzlaşma

20.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir kişi, hakaret iddiasına karşı robot süpürge alarak eşinin dayısı ile uzlaştı.

Ankara'da bir kişi, telefonda kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu eşinin dayısıyla, tanınmış bir markanın kablosuz dikey ve robot süpürgelerini satın alması şartıyla uzlaştı.

Soruşturma dosyasına göre, Soner K, yeğeninin eşi Abbas D'yi telefonla arayarak hakaret ve tehditte bulundu.

Görüşmenin ardından Ankara Adliyesi'ne giden Abbas D, eşinin dayısından şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi.

Dosya için görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflar arasında barışçıl çözüm sağlamak amacıyla görüşmelere başladı.

Mağdur Abbas D, kendisine tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesi ile akıllı robot süpürgesinin verilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Talebi kabul eden Soner K, istenilen marka ve model süpürgeleri satın alarak yeğeninin eşine teslim etti.

Savcılık, uzlaşma şartlarını yerine getiren Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süpürge ile Uzlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım’ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
Kırıkkale’de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu Kırıkkale'de Keskin Belediye Başkan Vekili Gürsel Demirel oldu
Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li vekillere mektup Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere mektup! Birlik ve beraberlik çağrısında bulundu
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı 37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
11:01
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...
10:31
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 12:12:10. #7.13#
SON DAKİKA: Süpürge ile Uzlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.