Süpürge ile Uzlaşma

Ankara'da bir kişi, telefonda kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu eşinin dayısıyla, tanınmış bir markanın kablosuz dikey ve robot süpürgelerini satın alması şartıyla uzlaştı.

Soruşturma dosyasına göre, Soner K, yeğeninin eşi Abbas D'yi telefonla arayarak hakaret ve tehditte bulundu.

Görüşmenin ardından Ankara Adliyesi'ne giden Abbas D, eşinin dayısından şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçların uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle dosyayı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi.

Dosya için görevlendirilen uzlaştırmacı, taraflar arasında barışçıl çözüm sağlamak amacıyla görüşmelere başladı.

Mağdur Abbas D, kendisine tanınmış bir markanın kablosuz dikey süpürgesi ile akıllı robot süpürgesinin verilmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Talebi kabul eden Soner K, istenilen marka ve model süpürgeleri satın alarak yeğeninin eşine teslim etti.

Savcılık, uzlaşma şartlarını yerine getiren Soner K. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.