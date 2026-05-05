Süpürge Ustası Çırak Arıyor

05.05.2026 21:10
Edirne'de 55 yıldır süpürge üreten Hamdi Gaspar, çırak bulamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Edirne'de 55 yıldır süpürge üretimi yapan ve "2025 Dünya Ahisi" seçilen 77 yaşındaki Hamdi Gaspar, mesleğinde çırak yetişmemesinin üzüntüsünü yaşıyor.

Dünya Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Ahi Enstitüsünce yürütülen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Anadolu'nun Ahisiyiz, Türkiye'nin Ailesiyiz Projesi" kapsamında, yok olmaya yüz tutan meslekler arasında süpürge imalatı da yer aldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan ve yarım asrı aşkın süredir mesleğini sürdüren Gaspar, bu kapsamda "2025 Dünya Ahisi" seçildi.

Ankara'da düzenlenen törende belgesini alan Gaspar, mesleğinde örnek gösterilmenin gururunu yaşadığını ancak süpürge üretiminde çalışacak çırak bulmakta zorlandığını söyledi.

"Geçmişte süpürgeye çok rağbet vardı"

Mesleğe 15 yaşında çırak olarak başladığını ve 1971 yılında kendi imalathanesini kurduğunu belirten Gaspar, geçmişte ot süpürge üretiminin önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Edirne'de bir dönem yaklaşık 200 süpürge üretim firması bulunduğunu anlatan Gaspar, "Bunların her birinde ortalama 5 kişi çalışıyordu, yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanıyordu. Üretici de ekiyor, ham maddeyi satıyor ve para kazanıyordu. Türkiye'nin her yerine ot süpürge ve ham madde gönderiliyordu. Bu meslek adeta bacasız bir fabrika gibiydi. Şimdi ise hem iş yerimizde çalıştıracak eleman bulamıyoruz hem de çırak yetiştiremiyoruz." dedi.

Kentte ot süpürge üretimi yapan firma sayısının 8'e düştüğünü, bunlardan yalnızca 4'ünün tam kapasite çalıştığını dile getiren Gaspar, çırak eksikliğinin üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ham madde üretiminde de azalma yaşandığını belirten Gaspar, "Eskiden Edirne merkez köylerinde yoğun şekilde üretim yapılırdı, şimdi daha çok Uzunköprü'deki bazı köylerden temin ediyoruz. Ham maddenin kilogram fiyatı 100 liranın üzerine çıktı." diye konuştu.

"Çok onurlandım ve gurur duydum"

"2025 Dünya Ahisi" seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gaspar, Türkiye genelinde 13 meslek dalında bu ünvanın verildiğini söyledi.

Gaspar, "Çok onurlandım ve gurur duydum. Bu seviyeye gelmek güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Mesleğinin devam etmesini istediğini vurgulayan Gaspar, "Meslek ölmez ama teknolojiye yenik düştük. Geçmişte yurt dışına ve Türkiye'nin her noktasına ürün gönderiyorduk, şimdi bu çok azaldı." dedi.

Gaspar, toptan ot süpürge fiyatlarının kalitesine göre 100 ila 200 lira arasında değiştiğini, perakende satışta ise fiyatların 300-400 liraya kadar çıkabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
