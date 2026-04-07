Sur'da Baba ve Oğlun Öldürülmesi Davası Başladı

Sur ilçesinde Remzi Sati ile oğlu Muhammed Sati'nin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, 7 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklar hakkında, iki kişiyi tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Boş bir arazide yanan kamyoneti fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta yapılan incelemede, baba ve oğlun cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemelerde tabancayla vurularak öldürüldükleri ve aracın ateşe verildiği tespit edildi.

İddianameye göre, sanıklardan Ali Mert İldeniz'in, aralarında husumet bulunan Remzi Sati'yi öldürmeyi planladığı ve inek kayboldu bahanesiyle baba ile oğlunu olay yerine çağırdığı belirtildi. İddianamede, çıkan tartışma sırasında İldeniz'in tabanca ile ateş ederek baba ve oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği, ardından delilleri yok etmek için kamyoneti ateşe verdiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve kriminal incelemeler de iddianameye girdi.

Davada sanıklar suçlamaları reddetti. Sanık Mehmet Duruş, olayla ilgisinin olmadığını savunarak, cinayet günü bir nişanda bulunduğunu ileri sürdü. Sanık İhsan Kaya da benzer şekilde savunma yaparak, olay günü nişana gittiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava devam ediyor ve ilerleyen duruşmalarda tanıkların dinlenmesi bekleniyor.