Sur'da Baba ve Oğlun Öldürülmesi Davası Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'nin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sur ilçesinde Remzi Sati ile oğlu Muhammed Sati'nin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından, 7 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sanıklar hakkında, iki kişiyi tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olay, 19 Mayıs'ta Sur ilçesine bağlı kırsal Köprübaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Boş bir arazide yanan kamyoneti fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından araçta yapılan incelemede, baba ve oğlun cansız bedenlerine ulaşıldı. İlk incelemelerde tabancayla vurularak öldürüldükleri ve aracın ateşe verildiği tespit edildi.

İddianameye göre, sanıklardan Ali Mert İldeniz'in, aralarında husumet bulunan Remzi Sati'yi öldürmeyi planladığı ve inek kayboldu bahanesiyle baba ile oğlunu olay yerine çağırdığı belirtildi. İddianamede, çıkan tartışma sırasında İldeniz'in tabanca ile ateş ederek baba ve oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiği, ardından delilleri yok etmek için kamyoneti ateşe verdiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve kriminal incelemeler de iddianameye girdi.

Davada sanıklar suçlamaları reddetti. Sanık Mehmet Duruş, olayla ilgisinin olmadığını savunarak, cinayet günü bir nişanda bulunduğunu ileri sürdü. Sanık İhsan Kaya da benzer şekilde savunma yaparak, olay günü nişana gittiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava devam ediyor ve ilerleyen duruşmalarda tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Diyarbakır, Cinayet, Güncel, Baba, Sur, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:52
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 18:55:09. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.