Sürdürülebilir Su Politikaları Değerlendirildi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen "Tarım Gündem" programında, sürdürülebilir su politikaları ve suyun geleceği değerlendirildi.

ATB'de düzenlenen programda, ülkedeki su miktarı, göllerin su seviyelerindeki düşüş, kentlerdeki su kaybı ve tasarrufu değerlendirildi.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Topkaya, programda yaptığı konuşmada, suyun insan hayatı açısından önemli olduğunu ve su gıtlığına karşı verimli kullanılması gerektiğini belirtti.

Nüfus artışıyla su üzerindeki baskının arttığını aktaran Topkaya, su tasarrufunun öncelikle tarımda başlaması gerektiğini ve vahşi sulama yöntemlerinin büyük su kaybına yol açtığını vurguladı.

Türkiye'de göllerin su seviyelerinde de düşüş yaşandığına dikkati çeken Topkaya, özellikle Burdur ve Eğirdir göllerinde ekolojik risklerin arttığını ve bazı zararlı mikroorganizmaların baskın hale geldiğini kaydetti.

Suyun stratejik bir kaynak olduğunu vurgulayan Topkaya, "Çok paranız olabilir ama su yoksa satın alamazsınız. Bugün kullandığımız su aslında torunlarımızın suyu. Gelecek kuşakların hakkını korumak için suyu çok daha dikkatli kullanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.