Sürgün Dergisi\'nin 17. Sayısı Yayında

09.03.2026 11:36
Sürgün dergisi, 'Yaprak' temasıyla yeni sayısını çıkardı, edebiyatseverlere yeni eserler sunuyor.

İki ayda bir yayımlanan kültür ve edebiyat dergisi Sürgün'ün 17. sayısı okurlarının karşısına "Yaprak" temasıyla çıktı.

Kuruluş misyonu gereği edebiyat dünyasına yeni şairler, hikayeciler ve deneme yazarları kazandırmayı hedefleyen derginin yazar kadrosu, şiir, öykü ve deneme türündeki eserleriyle düşüşün estetiğini ve dönüşümün sesini edebiyatseverlerle paylaşıyor.

Derginin genel yayın yönetmeni Mehmet Bulayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaprağın insan hayatıyla olan güçlü ve metaforik bağına dikkati çekerek, yeni sayının teması olan Yaprak kelimesinin kendisini 1980'li yıllardaki üniversite günlerine götürdüğünü söyledi.

"Bir yanımız yaprak açar, diğer yanımız yaprak döker"

Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Öyle Bir Yerdeyim ki" şiirine atıfta bulunan Bulayır, şunları kaydetti:

"Hayat bazen iniş bazen yokuştur. Ağlamak gülmeye komşudur. Umutla korku kardeştir. Bazen birbirini takip eder, bazen de aynı anda zuhur eder. Bir yanımız yaprak açar, diğer yanımız yaprak döker. Bu anlamda yaprak hem ilkbahar hem sonbahardır hem gençliktir hem ihtiyarlık. İnsan ömrünü ondan daha güzel ve anlamlı özetleyen, haritalandıran başka bir imge yoktur desem yeridir."

Bulayır, yazarların yaprak imgesini eserlerine nasıl taşıdıklarını okurlarla birlikte görmek istediklerinin altını çizerek, gelecek sayılarda yeniden okurlar ile buluşmayı arzu ettiklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Bulayır, Ayşe Sena Erdem, Ayşe Zülal Günay, Feyza Şimşir, Halil İbrahim Bayram, R. Merve Taşdelen, Rukiye Turgut, Yağmur Üstündağ, Eslem Ayşe Kılıç, Gözde Çimen, Melike Nur Coşkun, Ömer Baha Yiğit, Rabia Egemen, Reyhan Özsoy, Sefa Fırat, Sena Alper, Dilara Barut, Ebru Şahin, Edanur Kaya, Esmanur Yetkin, Firuze Yiğit Akburakcı, Muhammed Alperen Varol ve Muhammet Berk Güldür, dergiye katkıda bulunan isimler arasında yer alıyor.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) adına Kemal Özden'in imtiyaz sahipliğinde okuyucuyla buluşan derginin 17. sayısına, yazarlara ve içerik detaylarına "www.surgun.net" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
