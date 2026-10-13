Suriye, 2014\'ten bu yana ilk kez 42 kimyasal hava bombasını imha etti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, devrik Esed rejimi dönemindeki kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve ulusal kapasitenin yeniden inşası için çalıştıklarını belirterek, ağustos ayında 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini belirtti.

Bakan Şeybani, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Genel Direktörü Sabine Dallafior ile başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi.

OPCW Genel Direktörü Dallafior ile görüşmesinde, Suriye'nin kimyasal silah dosyasının nihai olarak kapatılmasına yönelik bir yol haritasını ele aldıklarını aktaran Şeybani, bu kapsamda tesislerin belirlenmesi, açık bir takvimin oluşturulması ve şeffaf kriterlerin benimsenmesi üzerinde durduklarını söyledi.

Şeybani, ortak plan taslağının, önümüzdeki ay yapılacak Taraf Devletler Konferansı'na kadar örgütün Teknik Sekretaryası ile birlikte ilerletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Suriye'nin haziran ayında önceki rejimden devraldığı beyanları düzeltmek için harekete geçtiğini hatırlatan Şeybani, devrik rejimin gizlediği bir üretim tesisi, iki depolama tesisi ve mühimmatların da resmi beyanlara eklendiğini kaydetti.

Şeybani, ağustos ayında örgütün gözetiminde beyan edilmiş 42 kimyasal hava bombasının imha edildiğini, böylece 2014'ten bu yana Suriye topraklarında doğrulanmış ilk imha işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Suriye'nin 9 Temmuz'da OPCW bünyesindeki tüm hak ve ayrıcalıklarını yeniden kazandığına işaret eden Şeybani, bunun üye ülkelerin benzeri görülmemiş uzlaşısıyla desteklenen tarihi bir dönüm noktası olduğunu sözlerine ekledi.

Kimyasal silah suçlarından şüpheli 18 kişi tutuklu

Kimyasal silah dosyasının kapatılmasının mağdurların haklarının teslim edilmesi ve adaletin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Şeybani, bu suçlara karıştığından şüphelenilen 18 kişinin tutuklu bulunduğunu aktardı.

Ülkede mayınlar, hasar görmüş tesisler ve önceki rejimin gizlediği ya da imha ettiği kayıtlar nedeniyle saha çalışmalarının zorlukla sürdüğünü belirten Şeybani, devrik Esed rejimi dönemindeki kimyasal silah programının tüm boyutlarıyla gün yüzüne çıkarılması ve ulusal kapasitenin yeniden inşası için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

İsrail, Süveyda'daki silahlı grupları destekliyor

Açıklamasında bölgesel gelişmelere ve İsrail'in tutumuna değinen Şeybani, İsrail'in Suriye'de istikrarı bozmaya çalıştığını belirtti.

İsrail'i ABD'nin yaklaşık bir buçuk yıldır arabuluculuğunu yaptığı müzakere sürecine ciddi biçimde yaklaşmaya çağıran Şeybani, Suriye'nin güvenliğine ve egemenliğine saygı gösteren bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla müzakerelere bağlı kaldıklarını ifade etti.

İsrail'in onlarca Suriyelinin akıbetinin bilinmemesine yol açan uygulamalarına da dikkati çeken Şeybani, ülkesinin egemenliğine ve güvenliğine saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Şeybani ayrıca İsrail'i, Süveyda'da hukuk dışı silahlı gruplara silah ve para sağlayarak bu yapıları güvenlik güçleri ile orduya karşı suç işlemeye yönlendirmekle suçladı.

Uluslararası topluma bölgeyi kaosa sürükleyebilecek girişimlere son verilmesi çağrısında bulunan Suriyeli Bakan, 1974 tarihli anlaşmaya dönülmesi ve UNDOF'un bu anlaşmayı uygulamasına imkan tanınması gerektiğini kaydetti.