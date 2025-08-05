Suriye Bakanı: Türkiye Ekonomisine Güveniyoruz - Son Dakika
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Suriye Bakanı: Türkiye Ekonomisine Güveniyoruz

05.08.2025 13:53
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Suriye Ekonomi Bakanı, Türkiye'nin büyümesini övgüyle değerlendirerek ortak projelere vurgu yaptı.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Türk ekonomisine ve iş insanlarına güvendiklerini belirterek, " Türkiye, 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük ekonomilerden birine dönüştü." dedi.

Şaar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye ile karşılıklı saygıya ve ihlasa dayanan ilişkileri devam ettireceklerini ve kaderin bunu gerektirdiğini belirten Şaar, şunları söyledi:

"Hiçbir devlet, Türkiye ve Suriye'nin birbirleri için yaptıklarından fazlasını yapamayacaktır. Biz önümüzdeki kuşaklar için bunu gerçekleştirmeliyiz. Her şeyde ortaklık sağlanmalı. Kültürel, sosyal, ekonomik, sanayi ve üretim alanlarına kadar uzanmalıyız. Türkiye'nin tecrübesi bizim için mucize diye nitelendirdiğimiz bir tecrübedir."

Şaar, farklı ülkelerin başarılarından bahsedilse de Türkiye'nin gerçekleştirdiklerinin daha fazla olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, 20 yıl içerisinde dünyadaki en büyük ekonomilerden birine dönüştü ve bu kolay değil." dedi.

Ülkesinin Türkiye'yi gerçekten bir örnek olarak gördüğünü kaydeden Şaar, ortak olmak istediklerini dile getirdi.

"Türk ekonomisine ve iş insanlarına güveniyoruz"

Şaar, küçük ve orta ölçekli şirketlerden başlayıp büyük projelere geçeceklerini anlatarak, "Biz Türk ekonomisine ve Türk iş insanlarına güveniyoruz. Özellikle de yatırım alanındaki tecrübelerine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin ortak sınıra sahip olduğuna ve bundan yararlanılması gerektiğine dikkati çeken Şaar, Suriye'nin şu anda Türk yatırımcılar için hazırlık yaptığının altını çizdi.

Şaar, Türkiye'nin Suriye'de fabrikalar kurmasını ve Suriye üzerinden sanayi ürünlerini ihraç etmesini umduklarını aktararak, üretim için gerekli bazı ürünlerin halihazırda mevcut olduğunu dile getirdi.

Türk tarafının da yatırımlar için şüphesiz ki kendileri için gerçek bir itici güç oluşturacağını vurgulayan Şaar, Türkiye'deki organize sanayi bölgelerini ziyaret edeceklerini, tecrübelerinden ve başarılı örneklerden faydalanacaklarını belirtti.

Türkiye-Suriye ortaklığı "kaderin gereği"

Şaar, yaklaşık 15 yıllık süre zarfında ilişkilerde kesinti olduğunu ancak yeniden bir araya gelerek Suriye'yi yeniden inşa edeceklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve ortaklığın yeniden kökleşeceğini vurgulayan Şaar, "Bu ortaklığımız kesin ve kaderin gereğidir. Bundan dolayı da biz birlikte olacağız." dedi.

"Zorlu yılların ardından işbirliğini geliştirecek her adımı destekliyoruz" vurgusu

Şam Ticaret Odası Başkanı İsam el-Grivati de ticaretin her zaman dostluk için önemli bir yol olduğuna işaret ederek, Suriye ile Türkiye arasında tarihi, coğrafi, dini ve birçok alanda bağlar bulunduğunu ifade etti.

Grivati, Suriye ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde bugünkü toplantıların dönüm noktası oluşturulabileceğini belirterek, iki ülkenin sadece sınır ve komşuluk ilişkileriyle bağlanmadığını, iktisadi bir geçiş bulunduğunu da söyledi.

Karşılıklı çıkarlar ve ortak stratejik ekonomi politikalarıyla yeni bir aşamaya geçmek üzere olduklarını kaydeden Grivati, geçen uzun ve zorlu yıllardan sonra ikili işbirliğini geliştirecek her adımı desteklediklerini dile getirdi.

"Türkiye her zaman yanımızda yer aldı"

Grivati, engellerin ortadan kaldırılmasını istediklerine değinerek, "Türkiye, her zaman siyasi, politik ve bütün yollarla yanımızda yer aldı. Biz Türkiye'nin bu tutumunu asla unutmayacağız." dedi.

Şam Ticaret Odası Başkanı İsam el-Grivati, Türkiye'nin ürünlerinin Suriye piyasasında görünmeye ve ticaret hacminin belirgin şekilde artmaya başladığını ifade etti.

Grivati, dengeli şekilde ithalat, ihracat ve ortak yatırımların gerçekleşmesini istediklerini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ticaret odaları olarak hazır olduklarını dile getirdi.

Ekonomi ve ticaret alanında yapılan ortak toplantıların düzenli bir diyaloğa yol açtığına işaret eden Grivati, bunun iki ülkeye ve halklarına fayda sağlayacağını umduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Suriye, Son Dakika

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