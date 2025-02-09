Suriye Başbakanı Halep'te İmar Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Suriye Başbakanı Halep'te İmar Çalışmalarını İnceledi

Suriye Başbakanı Beşir, Halep'te eğitim ve temel ihtiyaçları değerlendirip yeniden imar planını açıkladı.

09.02.2025 19:46
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Suriye Başbakanı Muhammed Beşir, kentin mevcut durumunu yerinde değerlendirmek amacıyla ilk kez Halep'i ziyaret etti.

Beraberinde Halep Valisi Azzam Garib ve yeni hükümetin siyasi ofis üyeleri ile birlikte saha incelemelerinde bulunan Beşir, ziyaretine Halep Üniversitesi ile başladı.

Üniversite yönetimi ve öğrencilerle bir araya gelen Beşir, eğitim alanındaki durumu değerlendirdi.

Beşir, daha sonra doğu Halep'teki yıkılmış mahalleleri ziyaret etti ve bölgede yaşayan halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Ekmek, su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların halk için öncelikli sorunlar olduğunu belirten Beşir, bu alanlarda kademeli olarak iyileştirmeler yapılacağını ifade etti.

"Özgür Yeni Suriye'nin imar planını hazırlıyoruz"

Beşir, yeniden imar çalışmalarının öncelikli gündem maddesi olduğunu söyleyerek, "Şehirdeki yıkılmış mahallelere gelerek halkın durumunu yerinde inceledik ve bölgenin geleceği için planlar oluşturuyoruz." dedi.

Hükümetin çalışmaları hakkında bilgi veren Beşir, yeniden imar planı kapsamında ihtiyaçları değerlendirdiklerini belirterek, "Özgür yeni Suriye'nin yeniden imar planını hazırlıyoruz." diye konuştu.

Beşir, ziyaretin, Halep ve diğer bölgelerde yürütülecek çalışmalar açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Eğitim, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Başbakanı Halep'te İmar Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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