Suriye Bayrağı Moskova'dan Kaldırıldı - Son Dakika
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Suriye Bayrağı Moskova'dan Kaldırıldı

Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği'nden Suriye bayrağı indirilerek boş bırakıldı.

08.12.2024 21:39
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(ANKARA) - Rus haber kaynaklarının aktardığına göre, Moskova'daki Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı.

Rusya'nın Moskova kentinde bulunan, Suriye Büyükelçiliği binasından Suriye bayrağı kaldırıldı. Rus haber kaynaklarının belirttiğine göre, binada daha önce yer alan kırmızı-beyaz-siyah renkli ve iki yıldızlı Suriye bayrağı yerinden çıkarıldı. Boş kalan bayrak direğine, muhalefet tarafından kullanılan yeşil-beyaz-siyah renkli ve üç yıldızlı bayrak da asılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye Bayrağı Moskova'dan Kaldırıldı - Son Dakika

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