Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Çalışmalarını Askıya Aldı

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(ANKARA) - Suriye'nin Lübnan Büyükelçiliği, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle konsolosluk çalışmalarının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığını duyurdu. Bu karar, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iki akrabasının Beyrut havaalanında "sahte pasaport" iddiasıyla tutuklanmasının ardından alındı.

Suriye'nin Lübnan Büyükelçiliği, sosyal medya yaptığı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle çalışmalarının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığını duyurdu. Duyuruda askıya alma nedeni belirtilmedi.

Kamuoyu önünde konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki Lübnanlı güvenlik yetkilisi, askıya alma kararının pasaport krizinden kaynaklandığını iddia etti. Esad'ın akrabalarına ait pasaportların büyükelçilikte taklit edildiğine inanıldığı için böyle bir karar verildiğini ileri süren yetkililer, İsviçre'de savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın bir gün önce gerçek pasaportuyla uçtuğunu ve durdurulmadığını söyledi.

Öte yandan Lübnanlı yetkililer, aralarında Esad döneminde Suriye ordusunda görev yapmış eski subayların bulunduğu pek çok Suriyelinin Lübnan'a yasadışı yollardan girerken yakalanmalarının ardından dün yeni Suriyeli yetkililere teslim edildiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de dün, aralarında eski ordu subaylarının da bulunduğu 70 Suriyelinin Lübnanlı bir güvenlik heyeti tarafından Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.