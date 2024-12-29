Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Çalışmalarını Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Çalışmalarını Askıya Aldı

Suriye, akrabalarının tutuklanması sonrası konsolosluk faaliyetlerini askıya aldı. Akraba pasaport krizi.

29.12.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Suriye'nin Lübnan Büyükelçiliği, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle konsolosluk çalışmalarının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığını duyurdu. Bu karar, devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iki akrabasının Beyrut havaalanında "sahte pasaport" iddiasıyla tutuklanmasının ardından alındı.

Suriye'nin Lübnan Büyükelçiliği, sosyal medya yaptığı açıklamada, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle çalışmalarının "ikinci bir emre kadar" askıya alındığını duyurdu. Duyuruda askıya alma nedeni belirtilmedi.

Kamuoyu önünde konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki Lübnanlı güvenlik yetkilisi, askıya alma kararının pasaport krizinden kaynaklandığını iddia etti. Esad'ın akrabalarına ait pasaportların büyükelçilikte taklit edildiğine inanıldığı için böyle bir karar verildiğini ileri süren yetkililer, İsviçre'de savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın bir gün önce gerçek pasaportuyla uçtuğunu ve durdurulmadığını söyledi.

Öte yandan Lübnanlı yetkililer, aralarında Esad döneminde Suriye ordusunda görev yapmış eski subayların bulunduğu pek çok Suriyelinin Lübnan'a yasadışı yollardan girerken yakalanmalarının ardından dün yeni Suriyeli yetkililere teslim edildiğini açıkladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de dün, aralarında eski ordu subaylarının da bulunduğu 70 Suriyelinin Lübnanlı bir güvenlik heyeti tarafından Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Çalışmalarını Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:11:25. #1.13#
SON DAKİKA: Suriye Büyükelçiliği Konsolosluk Çalışmalarını Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.