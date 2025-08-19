Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Heyetini Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul ettiği bildirildi.

Suriye'nin resmi ajansının SANA'nın haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da ABD Kongresi Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İçişleri Bakanı Enes Hattab da katıldı.