Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de katıldığı görüşmenin gündemine ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama gelmedi.
ŞAM (AA) — Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman Riyad'da görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens bin Selman ile bir araya geldi.
Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de hazır bulundu.
Resmi makamlardan görüşmenin gündemine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Suriye Cumhurbaşkanı, 2 Şubat 2025'te ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA
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