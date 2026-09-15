Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasıyla ülkesinin yeniden doğduğunu söyledi: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasıyla ülkesinin yeniden doğduğunu söyledi:

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasıyla ülkesinin yeniden doğduğunu söyledi:
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve Suriye'nin adeta yeniden doğduğunu belirtti.

Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuşan Şara, 1979'dan bu yana uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Suriye'de finans ve bankacılık sistemlerini tanımadan yetişen nesiller olduğunu söyledi.

Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki girişimlerinin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağlayan tarihi kararda etkili olduğunu ifade etti.

Yaptırımlarda Suriye halkının hiçbir sorumluluğu olmadığını vurgulayan Şara, "Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız." dedi.

Şara, Suriye'de 60 yıl süren idari yolsuzluk ve baskı döneminin sona erdiğini, istikrarın sadece Suriyeliler için değil tüm bölge için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Ülkenin içinde bulunduğu geçiş dönemini ve ekonomik hedefleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin artık uluslararası kamuoyunda bir "kriz alanı" olarak değil "büyük bir fırsat" olarak görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Şara, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye artık çatışmaların merkezi olmaktan çıkarak istikrar adasına dönüştü. Bugün ülkemiz, Doğu ile Batı arasında güvenli bir ticaret koridoru ve enerji tedarik zincirlerinin güvencesi olarak görülüyor."

"Modern teknolojiyle besleme kapasitemiz 100 milyonun üzerine çıkabilir"

Şara, Suriye'nin yatırım, enerji ve gıda alanında büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap yatırımcının ülkeye yöneldiğini dile getirdi.

Suriye'ye yatırımların peş peşe geldiğini ve iyi rakamlara ulaşıldığını kaydeden Şara, "Bazı mutabakat zaptları imzalandı ve bunların bir kısmı fiilen uygulamaya konuldu." diye konuştu.

Enerji arzının stratejik alternatifler arasında yer aldığını belirten Şara, Suriye'nin gıda üretimi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Şara, "Suriye, mevcut tarımsal teknolojiler kullanılmadan dahi yaklaşık 70-75 milyon insanı besleyebilecek kapasiteye sahip. Nüfusumuz ise 25-30 milyon civarında. Modern tarım teknolojilerinin kullanılmasıyla bu kapasite 100 milyonun üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşarak, Suriye'nin ekonomik büyüme sağlayan güçlü ve istikrarlı bir ülkeye dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

En büyük sermayelerinin toplum olduğunu vurgulayan Şara, vatandaşların onurunu, bağımsızlığını ve izzetini koruyacaklarını aktardı.???????

"Medyanın sorumluluğu ağır bir emanettir"

Yaşanan her olayda medyanın sorumluluğuna da vurgu yapan Şara,"Medyanın sorumluluğu ağır bir emanettir. Tarafsızlık, bilginin doğruluğu ve güvenilirliği esastır. İnsanların zihinleri medya mensuplarının ağzındaki bir emanettir." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Ekonomi, Güncel, Suriye, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasıyla ülkesinin yeniden doğduğunu söyledi: - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
15:07
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı 4 maçta tam 24 tane
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane
15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:14:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasıyla ülkesinin yeniden doğduğunu söyledi: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement