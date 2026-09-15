Suriye Cumhurbaşkanı Şara, yaptırımların kaldırılmasıyla ülkesinin yeniden doğduğunu söyledi:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, uluslararası yaptırımların kaldırılmasının ülke için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ve Suriye'nin adeta yeniden doğduğunu belirtti.

Dubai'de düzenlenen Arap Medya Zirvesi'nde konuşan Şara, 1979'dan bu yana uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Suriye'de finans ve bankacılık sistemlerini tanımadan yetişen nesiller olduğunu söyledi.

Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki girişimlerinin, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını sağlayan tarihi kararda etkili olduğunu ifade etti.

Yaptırımlarda Suriye halkının hiçbir sorumluluğu olmadığını vurgulayan Şara, "Yaptırımların kaldırılmasıyla Suriye üzerindeki prangalar kırıldı. Bundan sonraki süreçte doğru politika ve adımlarla bu gemiyi selamete çıkaracağız." dedi.

Şara, Suriye'de 60 yıl süren idari yolsuzluk ve baskı döneminin sona erdiğini, istikrarın sadece Suriyeliler için değil tüm bölge için büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

Ülkenin içinde bulunduğu geçiş dönemini ve ekonomik hedefleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin artık uluslararası kamuoyunda bir "kriz alanı" olarak değil "büyük bir fırsat" olarak görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Şara, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye artık çatışmaların merkezi olmaktan çıkarak istikrar adasına dönüştü. Bugün ülkemiz, Doğu ile Batı arasında güvenli bir ticaret koridoru ve enerji tedarik zincirlerinin güvencesi olarak görülüyor."

"Modern teknolojiyle besleme kapasitemiz 100 milyonun üzerine çıkabilir"

Şara, Suriye'nin yatırım, enerji ve gıda alanında büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok Arap yatırımcının ülkeye yöneldiğini dile getirdi.

Suriye'ye yatırımların peş peşe geldiğini ve iyi rakamlara ulaşıldığını kaydeden Şara, "Bazı mutabakat zaptları imzalandı ve bunların bir kısmı fiilen uygulamaya konuldu." diye konuştu.

Enerji arzının stratejik alternatifler arasında yer aldığını belirten Şara, Suriye'nin gıda üretimi açısından da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Şara, "Suriye, mevcut tarımsal teknolojiler kullanılmadan dahi yaklaşık 70-75 milyon insanı besleyebilecek kapasiteye sahip. Nüfusumuz ise 25-30 milyon civarında. Modern tarım teknolojilerinin kullanılmasıyla bu kapasite 100 milyonun üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin geleceğine ilişkin vizyonunu paylaşarak, Suriye'nin ekonomik büyüme sağlayan güçlü ve istikrarlı bir ülkeye dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

En büyük sermayelerinin toplum olduğunu vurgulayan Şara, vatandaşların onurunu, bağımsızlığını ve izzetini koruyacaklarını aktardı.???????

"Medyanın sorumluluğu ağır bir emanettir"

Yaşanan her olayda medyanın sorumluluğuna da vurgu yapan Şara,"Medyanın sorumluluğu ağır bir emanettir. Tarafsızlık, bilginin doğruluğu ve güvenilirliği esastır. İnsanların zihinleri medya mensuplarının ağzındaki bir emanettir." görüşünü dile getirdi.