Suriye'de Bin Aileye Yardım Dağıtıldı

11.03.2026 17:02
İyiliğe Çağrı Derneği, Şam'da bin aileye gıda, su ve hijyen paketi yardımı gerçekleştirdi.

İyiliğe Çağrı Derneği Suriye'nin başkenti Şam'da bin aileye gıda, su ve hijyen paketi yardım dağıttı.

Derneğin başkent Şam'ın Muddamiye Mahalles'inde yaptığı dağıtım programına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da katıldı.

Yılmaz burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye ilişkilerinin her alanda gelişerek devam ettiğini söyledi.

Bunun önemli ayaklarından birinin de insani yardımlar olduğunun altını çizen Yılmaz, "Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Ramazan'dan önce verdiği talimatlarda, Türkiye merkezli yardım kuruluşlarının mümkün olduğu kadar Suriye'deki her noktaya ayak basmaları, her etnik gruba ve her çeşitliliğe hitap edecek bir çerçevede faaliyetlerini yürütmelerini istemişti." dedi.

Türkiye'den sivil toplum kuruluşlarının da bu çerçevede Ramazan ayının başından beri Suriye'deki yardım çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Neredeyse her şehre, her mahalleye girerek Ramazan'da Suriyeli kardeşlerine yardımcı olmak, bu dönemde onların da acılarını biraz hafifletmek, Ramazanlarını biraz daha rahat geçirmelerini sağlamak için yardımlarına başladılar." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerinin yoğun olduğu Muddamiye Mahallesinde İyiliğe Çağrı Derneği'nin yaptığı bir faaliyette olduklarını dile getiren Yılmaz şöyle devam etti:

"İyiliğe Çağrı Derneği dün Halep'te Kürtlerin yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud Mahallesi'nde yardım dağıtımı yapmıştı. Bugün de Muddamiye'de Arapların yoğun olduğu mahallede dağıtım yapıyorlar. Bu dağıtımın içeriğinde hijyen paketinden tutun, içme suyuna, gıda malzemesinden diğer ihtiyaçlara uzanan çok önemli bir ihtiyaç buketi bir araya getirilmiş durumda. Bin aileye burada bugün yardım edilecek ve bunun gibi faaliyetler Ramazan sonuna kadar devam edecek. O yüzden ben Türkiye'nin yüzünü ağartan sivil toplum kuruluşlarımıza ve yardım kuruluşlarımıza hassaten teşekkür etmek istiyorum."

Kaynak: AA

