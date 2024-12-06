Suriye'de Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika
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Suriye'de Çatışmalar Şiddetlendi

HTŞ, Humus'ta ilerliyor; Rusya vatandaşlarını terk etmeye çağırdı, 11 sivil hava saldırısında öldü.

06.12.2024 16:50
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(ANKARA) - Suriye'de Heyet Tahrir eş- Şam terör örgütü (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların Hama'nın ardından Humus kentinin iç bölgelerine doğru ilerleyişi devam ederken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Ordusu'nun Deyrizor'daki farklı bölgelerden çok sayıda askeri birliğini Şam'a doğru çekmeye başladığını bildirdi. Rusya ise vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulundu.

Suriye'de HTŞ terör örgütü öncülüğündeki silahlı gruplar Humus kentinin iç bölgelerinde ilerlemeye devam ediyor. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye ordusunun Deyrizor'daki farklı bölgelerden çok sayıda askeri birliğini Şam'a doğru çekmeye başladığını bildirdi. SOHR'a göre, Suriye ordusu Deyrizor, Ebu Kemal ve Meyadin şehirlerindeki mevziler ile El-Kuriye bölgesi ve Ebu Kemal kırsalında Fırat nehri boyunca uzanan bölgelerdeki diğer mevzilerden çekilmeye başladı.

Rusya, vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulundu

Rusya devlet medyasında yer alan habere göre, Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkedeki Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulundu. Rus vatandaşlarının ticari uçuşlarla Suriye'den ayrılmaları tavsiye edilirken, Suriye'deki Rus Büyükelçiliği ve Konsolosluk Biriminin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Humus'taki hava saldırılarında 11 sivil öldü

Öte yandan, Suriye'nin Humus kentinin kuzey kırsalına düzenlenen hava saldırılarında, 11 sivil öldü ve yaralandı. Suriye ordusu, Elguntu, Zaferene, Mecdel, Deyr Fol, Asiile, Ebu Humame, Haşimiyye, Doğu Ferhane, Batı Ferhane, Vazeiyye, İzzeddin, El-Gasibiyye El-Mekremiyye, Sa'en, İzzeddin ve Gırnata'nın dahil olduğu birçok köyden çekilerek kontrolü silahlı gruplara bıraktı.

"Türkistan İslam Partisi" Lazkiye kırsalında Suriye ordusunun mevzilerine saldırıyor

SOHR'un açıklamasına göre, Türkistan İslam Partisi üyeleri, Lazkiye'nin kuzey kırsalındaki Tufahiye ve Kabane cephelerinde rejim güçlerinin mevzilerine orta ve hafif silahlarla saldırdı. İki taraf arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Saldırı, Rus savaş uçaklarının Kabanah tepelerine gerçekleştirdiği altı hava saldırısıyla aynı zamana denk geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu durum, Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ), Suriye ordusuna karşı Humus kırsalına doğru devam eden ilerlemesiyle örtüşüyor. HTŞ ve "Saldırıyı Önleme" operasyon odası bayrağı altında faaliyet gösteren gruplar, Humus'un kuzey kırsalındaki Talbiseh ve Al-Rastan şehirlerinin kontrolünü ele geçirdi ve üzerlerine ağır makineli tüfekler yerleştirilmiş çok sayıda kamyonet iki şehre ulaştı. Rejim güçlerinin tamamen yokluğunda dün gruplar tarafından ele geçirilen Hama kentinden. Yerel halk isyancıları memnuniyetle karşıladı ve grupların Humus'un kuzey kırsalındaki bölgelere ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Çatışmalar Şiddetlendi - Son Dakika

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