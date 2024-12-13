Suriye'de Eğitim Yeniden Başlıyor

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ŞAM, 12 Aralık (Xinhua) -- Suriye geçici hükümeti yetkilileri, tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitimin pazar günü yeniden başlayacağını duyurdu. Ülkedeki son siyasi çalkantılar nedeniyle eğitim kesintiye uğramıştı.

Başbakanlık ofisinden perşembe günü yapılan açıklamada geçici hükümet, eğitim kurumlarının akademik sürece tamamen hazır olduğunu vurguladı.

Heyet Tahrir Şam güçlerinin Şam'ın kontrolünü ele geçirmesiyle eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin çökmesinden sadece birkaç gün sonra okulların ve üniversitelerin yeniden açılması, günlük yaşamın istikrara kavuşması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.