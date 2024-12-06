Suriye'de Gazeteci Ölümleri İçin Soruşturma Çağrısı

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Suriye Medya ve İfade Özgürlüğü Merkezi (SCM), Suriye'de hayatını kaybeden TRT muhabiri Mustafa al-Kurdi ve Alman Haber Ajansının (DPA) fotomuhabiri Anas Alkharboutli'nin ölümünden sorumlu olanların bulunması için soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

RSF sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki DPA fotomuhabiri Alkharboutli'nin, 4 Aralık'ta Suriye'nin Hama ili yakınlarında bir hava saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, TRT ve Focus Aleppo sitesinin muhabiri Mustafa al-Kurdi'nin, Halep ilinde Suriye rejim askerleri tarafından 30 Kasım'da vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

RSF ve SCM'nin, bu 2 muhabirin ölümü hakkında bağımsız soruşturma başlatılmasını istediği vurgulanan açıklamada, "Basın çalışanlarını hedef almak bir savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, RSF ve SCM'nin bu soruşturmayı, 2 gazetecinin ölümünden sorumlu olanların bulunması ve adalet karşısına çıkarılması için istediği ifade edildi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.