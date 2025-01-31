Suriye'de Geçiş Süreci Yol Haritası Açıklandı

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ŞAM, 31 Ocak (Xinhua) -- Suriye'nin geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, perşembe günü yaptığı ilk ulusa sesleniş konuşmasında ülkenin geçiş sürecine ilişkin yol haritasını açıkladı. Şara, Suriye'nin siyasi geleceğine ilişkin yasal bir çerçeve ve ulusal bir diyalog oluşturacaklarını söyledi.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilmesinden bir gün sonra konuşan Şara, bir önceki parlamentonun feshedilmesinin ardından geçiş sürecinde yasama yetkisini üstlenecek bir geçici meclis oluşturmakla görevli bir hazırlık komitesi kurulacağını duyurdu.

Şara, "Geçiş döneminde kurumsal boşluğu dolduracak küçük ölçekli bir meclis oluşturmak üzere bir hazırlık komitesi kuracağım" dedi.

Şara ayrıca ülkenin siyasi programının toplumun tüm kesimlerince tartışılmasına imkan verecek "tartışmalar ve istişareler için bir platform" olarak tanımladığı Ulusal Diyalog Konferansı'nı gerçekleştirme planlarını açıkladı.

Şara, "Önümüzdeki günlerde, görüşlerin paylaşılacağı ve yaklaşan siyasi programımızın geliştirileceği bir platform işlevi görecek olan Ulusal Diyalog Konferansı'nın hazırlık komitesini açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Bu ilk adımlar tamamlandığında bir anayasal bildiri yayımlayacaklarını kaydeden Şara, "Bu adımlar tamamlandıktan sonra geçiş döneminin hukuki temelini oluşturacak anayasal bildiriyi ilan edeceğiz" diye konuştu.

Şara'nın konuşması, iktidara gelmesinden bu yana yönetiminin ilk büyük siyasi hamlesi olma özelliğini taşırken, aralık ayında önceki hükümetin düşmesinin ardından geçiş sürecini kurumsallaştırmaya yönelik bir adımın da sinyali olarak görülüyor.