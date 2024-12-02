Suriye'de Hama'da Çatışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Suriye'de Hama'da Çatışmalar Sürüyor

Suriye'de rejim karşıtı gruplar, Hama'da rejim güçleriyle çatışmalara devam ediyor.

02.12.2024 16:18
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Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Hama il merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Maardis ve Taybetul İmam hattında aralıklarla rejim güçleriyle çatışmalara girerek bekleyişini sürdürürken, Morik ilçesinde de kuvvetlerini topluyor.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından dikkatler Hama iline çevrilmişti.

Rejim karşıtı gruplar, İdlib ilinin tümüne ve Halep kent merkezine hakim olduktan sonra rejim kontrolündeki Hama'ya yönelmişti.

Hama kent merkezinin 12 kilometre yakınlarına kadar sokulan rejim karşıtı silahlı gruplar Maardis-Taybetul İmam hattında beklerken, bölgede rejim karşıtı silahlı gruplarla rejim güçleri arasında aralıklarla çatışmalar da yaşanıyor.

Rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmalarda rejiminin komuta kademesini de kamikaze dronlarla hedef alıyor.

Suriye rejimi güçleri ise il merkezine çok sayıda zırhlı araç ve asker sevk etti.

Rejim karşıtı gruplar, diğer bölgelerden gelen takviyelerle M5 karayolu üzerindeki Morik ilçesinde kuvvetlerini topluyor.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerinde hakimiyetlerini sürdürüyor.

Rusya, Humus'a askeri takviye gönderiyor

Öte yandan AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Rusya, Fırat Nehri'nin doğusundaki Tabka ilçesinden askeri teçhizat ve mühimmatlarını rejim kontrolündeki Humus iline sevk etmeye başladı. Bu kapsamda 8 zırhlı personel taşıyıcı araç ve 2 helikopter Humus'a intikal etti.

Kuşatmadaki PKK/ YPG'liler tahliye istiyor

Diğer taraftan, rejim karşıtı grupların Halep'te Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kuşattığı PKK/YPG'li teröristlerle ilgili bekleyiş sürüyor.

Halep'ten Münbiç'e tahliye olmak isteyen PKK/YPG'lilerin talebi rejim karşıtı gruplar tarafından değerlendiriliyor.

Gruplar, 8 yıl sonra ilk kez girdikleri Halep kent merkezinin büyük bir bölümüne hakim olurken, 13 yıldır süren iç savaşta rejim kontrolündeki Halep Uluslararası Havalimanı, Halep Kalesi, Halep Üniversitesi, Valilik Binası, Emniyet Müdürlüğü binası, İstihbarat ve güvenlik birimleri gibi yerleşkeler ilk kez el değiştirdi.

Özgürlük Şafağı Operasyonu sürüyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olmasının ardından ilçede arama tarama faaliyetleri sürüyor.

İlçede çok fazla tünel ve mayınlı alan olduğu için arama tarama faaliyetlerinin sürmesi bekleniyor.

İlçe merkezinden çıkarılan PKK/YPG'li teröristler, Tel Rıfat sahasının güney uçlarındaki Fefin bölgesine kaçmak zorunda kalmıştı.

SMO'nun kuşatmaya aldığı gruba yönelik operasyonu sürüyor.

Hava saldırıları sivilleri de hedef alıyor

Sivil savunma ekiplerinin açıklamasına göre, Suriye rejimi ve Rusya'nın 27 Kasım-1 Aralık'ta İdlib ve Halep'te rejim karşıtı gruplara müdahale adı altında düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil de öldü.

Bombardımanlarda 20'si çocuk, 8'i kadın toplam 56 sivil yaşamını yitirdi, 98'i çocuk, 61'i kadın 238 sivil yaralandı.

Kaynak: AA

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