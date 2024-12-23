Suriye'de Hristiyanlar Noel'i Umutla Kutluyor - Son Dakika
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Suriye'de Hristiyanlar Noel'i Umutla Kutluyor

Rejim sonrası Hristiyanlar, Noel'de özgürlük ve birliktelik umudunu dile getiriyor.

23.12.2024 13:48
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Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkedeki Hristiyanlar, başkent Şam'da Noel hazırlıkları yaparken yeni dönemde ifade özgürlüğünün artacağı, toplumsal birlikteliğin güçleneceği ve ülkenin geleceğinin daha kapsayıcı olacağına dair umutlarını dile getirdi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle hayat normale dönerken ülkedeki Hristiyanlar, 25 Aralık'ta kutlanacak Noel için başkent sokaklarını süsledi.

Şehrin merkezinde kurulan ve ışıklarla donatılmış Noel ağaçlarıyla süslenen Noel pazarında her yaş grubu için etkinlikler düzenleniyor. Pazarı ziyaret edenler, ışıklı süslemelerin önünde cep telefonlarıyla fotoğraf çektirirken gülümseyerek poz veriyor.

Halk, çeşit çeşit ürünlerin satıldığı stantların bulunduğu pazarda Suriye'ye özgü şarkılarla devrim marşlarının söylendiği konserler eşliğinde Noel'i kutluyor.

Pazarın her köşesine asılan ülkenin yeni üç yıldızlı "Özgür Suriye" bayrakları da dikkati çekiyor.

AA muhabirine konuşan Şam sakinlerinden 26 yaşındaki Jessica el-Huri, rejimin devrilmesinden sonraki sürecin gidişatından memnun ve umutlu olduğunu dile getirdi.

Rejim sonrası halkın daha rahat şekilde dışarı çıkabildiğini, karnavallara ve Noel pazarlarına gidebildiğini ifade eden Huri, rejimi deviren grupların toplumun her kesimine saygılı davrandığını belirtti.

Özgürlüklerinin kısıtlandığına dair söylemlere katılmadığını, aksine bu baskıyı rejim döneminde hissettiğini kaydeden Huri, artık insanların fikirlerini daha rahat ifade edebildiğini söyledi.

Huri, "Şu an insanların konuşabilmesi, fikirlerini ifade edebilmesi açısından 8 Aralık'tan önceye kıyasla kesinlikle fark var." dedi.

"Ülkemizi yeniden inşa etme sırası bizde"

Devrik Esed rejimi altında 14 yıl boyunca yaşananlara rağmen Suriye halkının hiçbir zaman yaşamaktan ve ülkeyi sevmekten vazgeçmediğini belirten Huri, halk olarak Suriye'nin yeniden inşası için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını anlattı.

Huri, ülkenin kalkınmasında halkın kilit rol oynayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi bu durumdan umutluyum. Sıfırdan başlasak bile ülkemizi yeniden inşa edebiliriz. Toplum olarak bunu yapabiliriz. Hepimiz ülkemizi seviyoruz. Sadece yaşamak istiyorduk. Eğitimli, bilinçli bir halk olarak 8 Aralık'tan sonra ülkemizi yeniden inşa etme sırası bizde."

"İçinde bulunduğumuz baskıcı durumdan kurtulduk"

Rejimin devrilmesinden sonraki gidişatın oldukça iyi olduğunu söyleyen Sami Acnun, "Herkes için daha iyi oldu. Güvenlik sağlandı ve herkes mutlu. Türkiye ile ve Avrupa ülkeleriyle ilişkiler kuruldu." değerlendirmesinde bulundu.

Acnun, Batı'nın "Suriye'de dini kuralların uygulanacağı ve insanların belirli bir yaşam tarzına zorlanacağı" söylemini reddederek, şu anda ülkede şeriat uygulanacağına dair bir işaretin bulunmadığını söyledi.

Rejim sonrası Suriye'de toplumun farklı kesimlerinin birbirine saygı duyduğu ve bir arada yaşayabildiği bir düzenin mümkün olduğunu ifade eden Acnun, ülkenin geleceği konusunda umutlu olduğunu anlattı.

Acnun, "İçinde bulunduğumuz baskıcı durumdan kurtulduk. Büyük bir baskı vardı. Çok şükür, şimdi mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de Hristiyanlar Noel'i Umutla Kutluyor - Son Dakika

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