Suriye'de İç Savaşın Başlamasından Bu Yana 717 Basın Mensubu Öldürüldü - Son Dakika
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Suriye'de İç Savaşın Başlamasından Bu Yana 717 Basın Mensubu Öldürüldü

Suriye\'de İç Savaşın Başlamasından Bu Yana 717 Basın Mensubu Öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 717 basın mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. Raporda, Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar, Rusya'nın hava saldırıları, DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristler ve uluslararası koalisyonun saldırıları sonucu medya alanında çalışanların hayatını kaybettiği belirtildi. Ayrıca, 486 medya çalışanının hala alıkonulduğu ve serbest bırakılmayı beklediği ifade edildi.

03.05.2024 12:41
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Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR), Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 717 basın mensubunun öldürüldüğü bildirildi.

SNHR, Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle rapor yayımladı.

Suriye'de yaşanan iç savaştan ötürü gazetecilik alanında çalışanlara yönelik hak ihlallerinin yapılmaya devam edildiği vurgulanan raporda, iç savaşın başladığı Mart 2011'den bu yana medya alanında çalışan 6'sı kadın, 9'u yabancı 717 kişinin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, söz konusu sürede 5'i yabancı, 1'i kadın olmak üzere 554 medya çalışanını öldürdüğü, Rusya'nın hava saldırılarında ise medya alanında çalışan 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, iç savaş döneminde 3'ü yabancı, 2'si kadın 64 basın çalışanının katlettiği aktarıldı.

YPG/ PKK'lı teröristler, işgal ettikleri bölgelerde 4 basın mensubunu, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların 3'ü kadın 34 basın çalışanını öldürdüğü belirtildi.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun saldırılarında ise bir basın çalışanının yaşamını yitirdiği, biri yabancı olmak üzere 36 basın çalışanının ise kimliği belirsiz diğer taraflarca öldürüldüğü ifade edildi.

486 medya çalışanı serbest bırakılmayı bekliyor

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 1358 medya çalışanının alıkonulduğu, bunlardan 9'u kadın, 17'si yabancı olmak üzere toplam 486 basın mensubunun halen özgürlüğüne kavuşamadığı kaydedildi.

Medya alanında çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması ve alıkonulanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

AA'ya hizmet veren 4 medya çalışanı öldürüldü

Raporda, Suriye'de Anadolu Ajansı (AA) için serbest habercilik yapan 22 yaşındaki Enes Diyab'ın 21 Temmuz 2019'da Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Suriye'deki iç savaşın başlamasıyla AA için çalışan, bilgi ve görsel hizmet sunan 4 medya çalışanı, çeşitli tarafların saldırıları sonucu yaşamlarını yitirdi.

AA Halep muhabiri Salih Mahmud Leyla, 2015'te DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, AA'ya fotoğraf hizmeti veren serbest haberci Vesim el Adil, 23 Eylül 2015'te Binin beldesine Rus uçaklarınca düzenlenen saldırıda vücuduna şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AA'nın serbest habercisi 21 yaşındaki Mecid Dirani, 19 Şubat 2016'da başkent Şam'ın Dareyya ilçesinde, Esed güçlerinin düzenlediği saldırı anını görüntülemek isterken, bir tanktan açılan ateş sırasında vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu öldü.

Kaynak: AA

Esed Rejimi, Beşşar Esed, Suriye, Rusya, İran, YPG, PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de İç Savaşın Başlamasından Bu Yana 717 Basın Mensubu Öldürüldü - Son Dakika

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