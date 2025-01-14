Suriye'de İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor - Son Dakika
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Suriye'de İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar, Esed rejimi sonrası Suriye'de sağlık ve insani yardım eksikliklerine dikkat çekti.

14.01.2025 12:23
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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Suriye Tıbbi Koordinatörü Carlos Arias, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejimi döneminde ulaşamadıkları bölgelere artık ulaşabildiklerini ve buradaki faaliyetlerini artırdıklarını belirtti.

Arias, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrası yaşanan süreç ve ülkedeki sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede insani yardım açısından ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret eden Arias, "Suriye'deki insanların hala yüzde 70'inden fazlası insani yardıma ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyulan yardım fonlarının 3'te 1'i karşılanıyor." dedi.

Salgın hastalıklarla mücadele ettiklerini aktaran Arias, su ve sanitasyona erişim eksikliğinden dolayı tüm hastalıkların yayılmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Yılın en soğuk dönemine girildiğini söyleyen Arias, "Suriye'deki insanların ısınmak için malzemeye ihtiyacı var. İnsanlar şu anda yakıt veya ısınma malzemeleri satın alabilmek için temel eşyalarını dahi satıyor. Bu yüzden Suriye'deki durum hala kötü ve ülkeye sağlanan insani yardımın acilen artırılması gerekiyor." diye konuştu.

Arias, Suriye'de hızlı gelişmeler yaşandığına dikkati çekerek, bazı bağışçıların muhtemelen fonlarını artıracağına dair bir umut olduğunu gördüklerini ancak Suriye'deki insani krizin önemli ölçüde yetersiz fonlandığını belirtti.

"İlaç olmadığı için tedavi edemiyor"

Özellikle Halep ve Şam'da çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Arias, "Bugün insanların, kolayca sağlanabilecek şeyler için öldüğünü, ilaç eksikliği nedeniyle öldüğünü görüyoruz. Bir hasta tedavi edilebilecek bir rahatsızlıkla geliyor ve personel bunu nasıl tedavi edeceğini biliyor ancak ilaçları olmadığı için tedavi edemiyor. Bu sinir bozucu. Suriye'ye giren insani yardımda hala büyük bir artışa ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Arias, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, ülkede hizmet veremeyen 20 hastane olduğunu ve 38 hastanenin kısmen çalışabildiğini belirterek, işlevsel olduğu düşünülen hastanelere yardım ettiklerini aktardı.

Hastanelerdeki durumun iyi olmadığını dile getiren Arias, şöyle devam etti:

"Hastanenin işlevsel olması, sağlık hizmetini olması gerektiği gibi sağladığımız anlamına gelmiyor. Personelin yeterli kalitede bakım sağlamasını engelleyen çok büyük bir ilaç kıtlığı var. Yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle işe gitmekte çok zorlanan personeli de görüyoruz. İşlevsel olan hastanelerde bile çok kötü bir durum görüyoruz."

"Daha önce erişemediğimiz alanlara yardım ediyoruz"

Arias, Esed rejiminin devrilmesinin ardından çalışmalarının arttığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Hastanelere yapılan bağışlar ve kamplara giden gıda malzemelerinde artış var. Yeni ve daha önce erişemediğimiz alanlara yardım ediyoruz. MSF olarak Şam'daki yeni yönetimin yetkilileriyle, daha önce rejimin kontrolünde olan alanlara erişimi güvence altına almak için görüştük. Ülke genelindeki tüm bölgelerde sağlık ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Şu anda daha çok Halep ve Şam'a odaklanıyoruz. Faaliyetlerimizi daha çok artırıyoruz çünkü artık daha önce erişemediğimiz alanlara erişimimiz var."

Suriye'nin yeni yönetimiyle iletişimde herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyleyen Arias, yeni yönetimin çalışmalarını yürütmeleri için kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Arias, "Suriye'de uzun süre devam eden bir çatışmanın ardından ülkeyi yeniden inşa etmek için ek finansmana büyük ihtiyaç var. Sahada çok büyük bir finansman eksikliği olduğunu görüyoruz. Uluslararası toplumun harekete geçip bu ülkeyi yeniden inşa etmek için finansal yardımlarını artırması gerekiyor." dedi.

Sağlık ihtiyaçlarının yavaş yavaş azalacağını umut ettiklerini dile getiren Arias, iç savaş öncesinde Suriye'nin insani yardıma daha az ihtiyaç duyan bir ülke olduğunu ve gelecekte de durumun böyle olmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'de İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor - Son Dakika

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