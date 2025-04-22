Suriye'de İslami Cihad Üyeleri Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Filistin İslami Cihad Örgütü'nün iki üyesi, Suriye'nin geçici hükümetine bağlı güvenlik güçleri tarafından Şam'da gözaltına alındı. Bu olayın geçici Suriye hükümeti döneminde, Filistinli örgüt üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin ilk örnek olduğu belirtildi.

Filistinli grup İslami Cihad Örgütü'nün iki üst düzey üyesini gözaltına alınması, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından Filistinli siyasi figürlere yönelik ilk müdahale oldu. Filistinli göçmenler tarafından İngiltere'de kurulan El-Kuds el-Arabi gazetesine göre, Filistin İslami Cihad Örgütü'nün Suriye'deki operasyonlarının başındaki isim Halid Halid ve grubun organizasyon komitesine başkanlık eden Ebu Ali Yaser Şam'da gözaltına alındı. Bu gözaltıların, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara ile görüşmek üzere Suriye'nin başkentini ziyaret etmesinin üzerinden 48 saat geçmeden gerçekleştiği bildirildi.

İslami Cihad Örgütü'nün uzun süredir Suriye'de varlığını sürdürdüğü bilinirken; Şam'daki tesislerinin, İsrail tarafından birçok kez hedef alındığı belirtilmişti. İsrail, 13 Mart'ta, örgütün Genel Sekreteri Ziyad el-Nakhalah'ın Şam'ın kuzeyindeki Dummar semtindeki evine hava saldırısı düzenlemişti.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'de şu anda 13'ten fazla Filistinli grup faaliyet gösteriyor. Filistin İslami Cihad Örgütü, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin düşmesinin ardından Suriye'de kalmayı tercih eden birkaç Filistinli grup arasındaydı. Örgüt, iç savaş sırasında ülkeyi terk eden diğer grupların aksine, eski hükümetle aynı safta yer almazken; eski hükümetin adına çatışmaya girmemeye dikkat etmişti.