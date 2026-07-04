Suriye\'de Kadın Temsil Oranı Artıyor

Suriye Halk Meclisine seçilen kadın milletvekillerinden Nur el-Cendeli, geçiş dönemi adaletinin Meclisin öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını belirterek, hedeflerinin özgür ve bağımsız bir parlamento oluşturmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından atanan 70 milletvekilinden 15'inin kadın olmasıyla birlikte, 210 üyeli Halk Meclisinde toplam 16 kadın milletvekili görev yapacak. Böylece Mecliste kadın temsil oranı da yaklaşık yüzde 21'e ulaşmış olacak.

Kadınlar ve çocuklara yönelik sivil bilinçlendirme ve psikolojik destek çalışmalarıyla tanınan Cendeli de yeni dönemde Halk Meclisinde görev üstlenecek isimler arasında yer alıyor.

Humus'un El-Vaer Mahallesi'nde yaşayan Cendeli, 2017 yılında bölgeden zorla yerinden edilerek İdlib'e göç etmek zorunda kaldı.

Burada eğitim ve psikolojik destek alanındaki çalışmalarını sürdüren Cendeli, Meclisin 210 üyeyle tamamlanması ve ilk oturumun 6 Temmuz'da yapılacak olması dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Suriye devriminin ilk günlerinden itibaren sürece dahil olduğunu belirten Cendeli, yıllar süren mücadele boyunca zafer umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini dile getirdi.

"Yeni Suriye'de Meclis geniş katılımla oluşmalı"

Devrim yıllarında kadınlar ve çocuklara yönelik psikolojik destek faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Cendeli, aynı zamanda eğitim alanında çalışmalar yaptıklarını ve üniversite öğrencilerine burs sağlayan bir kültür kurumu kurduklarını ifade etti.

Humus'taki kuşatma nedeniyle eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan çok sayıda öğrencinin eğitim hayatına devam etmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Cendeli, İdlib'e göç ettikten sonra da eğitim ve kültür faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Kadınlar ve gençlere yönelik sivil bilinçlendirme eğitimleri verdiğini dile getiren Cendeli, çok sayıda eğitim ve kültür projesi yönettiğini, üniversitelerde dersler verdiğini ve çeşitli konferanslar düzenlediğini aktardı.

Cendeli, şunları ifade etti:

"Yeni Suriye'de Meclis geniş katılımla oluşmalı ve gerçek anlamda temsil gücüne sahip olmalıdır. Halkın taleplerini dinleyen, insanların hayatında somut değişiklikler sağlayan etkin bir Meclis inşa etmek istiyoruz."

Parlamentodaki temel hedefinin halkın beklentilerine cevap verebilen güçlü bir yasama organının oluşmasına katkı sunmak olduğunu vurgulayan Cendeli, yeni dönemde Meclisin geçmişte olduğu gibi sembolik bir kurum olmaması gerektiğini belirtti.

Geçiş dönemi adaleti öncelikli gündem maddeleri arasında

Geçiş dönemi adaletinin toplumun en önemli beklentilerinden biri olduğuna işaret eden Cendeli, bu konunun Meclisin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını vurguladı.

Yeniden imar süreci, ekonomik iyileşme, vatandaşların yaşam koşullarının geliştirilmesi, eğitim ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesinin de Meclisin temel çalışma başlıkları arasında bulunması gerektiğini ifade eden Cendeli, "Vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunan sorunların çözümü için çalışacağız." diye konuştu.

Parlamentonun denetim görevine de dikkati çeken Cendeli, önceki dönemde Meclisin hükümet üzerinde etkili bir denetim mekanizması oluşturamadığını hatırlattı.

Özgürlük, onur ve adalet ilkeleri üzerine kurulu yeni bir Meclis anlayışını hayata geçirmek için sorumluluk almaya hazır olduğunu belirten Cendeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, özgür ve bağımsız bir parlamentonun oluşturulmasıdır. Parlamento, kendi kurumsal kimliğine sahip olmalı ve bakanlara soru yönelterek yürütmeyi etkin şekilde denetleyebilmelidir."