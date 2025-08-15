Suriye'de Orman Yangınlarına Yoğun Müdahale - Son Dakika
Suriye'de Orman Yangınlarına Yoğun Müdahale

15.08.2025 16:40
Suriye Acil Durum Bakanı, yangınlara müdahale eden ekiplerin çalışmaları ve sosyal medyadaki iddialar hakkında bilgi verdi.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Humus, Tartus, Hama ve Lazkiye'deki orman yangınlarına sivil savunma, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin yoğun şekilde müdahale ettiğini belirterek, sosyal medyada yayılan "Bakanlığın bazı bölgelere müdahale etmediği iddialarının" gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, Hama, Humus, Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı orman yangınlarına yol açtı.

Yangın söndürme çalışmalarına Suriye ordusuna ait helikopterler de destek verirken, şiddetli rüzgar, engebeli arazi yapısı ve su kaynaklarının yetersizliği müdahaleleri büyük ölçüde zorlaştırıyor.

Bakan Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hama'ya bağlı Mirdaş, İnnab, Tahunet Halave, Ayn Krum ve Beyt Yaşut köylerinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Hama kırsalında Gab Ovası'ndaki Haydariyye köyü noktası dışında tüm noktalarda yangınların kontrol altına alındığını belirten Salih, sivil savunma, itfaiye ekipleri ve gönüllülerin müdahaleye aralıksız devam ettiğini söyledi.

Salih, Tartus'un Keferun, Dreykiş ve Kadmus bölgeleri ile Lazkiye'de Keseb, Kırdaha ve Kılmaho, Humus'ta ise Tel Havaş'ta soğutma çalışmalarının başladığını aktardı.

Sahil bölgesinde rüzgarın etkisiyle Slınfe, Kürt Dağı, Kferte ve Deyr Mama köylerinde, Hama'da ise Gab Ovası'nda devam eden orman yangınlarının tamamen kontrol altına alınana kadar söndürme çalışmalarının sürdürüleceğini vurguladı.

Gönüllülerin desteğinin yangın söndürme ekiplerine motivasyon sağladığını anlatan Salih, "Sahadaki gerçek tabloyla sosyal medyada yayılan haberler arasında büyük fark var. Herkes gelip durumu yerinde görebilir. Gönüllülerimizin desteğiyle tüm ekipler sahada azami gayretle çalışıyor, bu da bize büyük motivasyon kaynağı oluyor." dedi.

Bakan Salih, karalama kampanyalarının ise devrik rejim kalıntıları tarafından yürütüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bir evde yangın çıktığında önce ev sahibi müdahale eder, ardından devlet devreye girer. Bugün Suriye'de medyada da bir savaş yürütülüyor. Özgür bölgelerdeyken 10 yıl boyunca bu savaşı rejim tarafından yaşadık, şimdi ise aynı yöntemlerin rejim kalıntıları tarafından sürdürüldüğünü görüyoruz."

Salih, "Bakanlığın bazı bölgelere müdahale etmediği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Sosyal medyada ciddi bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor." diye konuştu.

Gündüz saatlerinde yapılan müdahalelerin gece de sürdürüldüğünü bildiren Salih, "Hama ve Lazkiye'deki yangınlara yoğunlaşıyoruz. Gece saatleri, rüzgarın azalması ve sıcaklıkların düşmesiyle birlikte 'altın zaman' olarak değerlendiriliyor. Bu saatlerde yangınları kontrol altına almak daha mümkün. Bu yüzden özellikle gece saatlerinde destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Lazkiye Valisi Muhammed Osman da Keseb beldesinde birçok noktada çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığı, halihazırda Kürt Dağı ve Slınfe eksenlerinde yangınlara yönelik müdahalelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

